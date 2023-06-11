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حمدان بن محمد: السيتي دايماً منصور

حمدان بن محمد: السيتي دايماً منصور
11 يونيو 2023 05:03

دبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك مانشستر سيتي، بمناسبة فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد ولجميع أفراد الطاقم الفني والإداري واللاعبين والجماهير حول العالم فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا ليتوج بذلك موسم استثنائي… الناموس والسيتي دايما منصور».

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