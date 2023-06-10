مانشستر سيتي «ملك أوروبا»

إسطنبول (د ب أ)

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 مساء أمس «السبت» في إسطنبول في المباراة النهائية للبطولة.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإسباني رودريجو هيرنانديز «رودري»، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 68.

وحصد سيتي ثلاثية تاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في وقت سابق بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعوض سيتي جماهيره عن إخفاقه قبل عامين حينما خسر على يد مواطنه تشيلسي في نهائي نسخة 2021 من دوري الأبطال.

وفشل إنتر ميلان في حصد لقبه الرابع في البطولة الأوروبية بعد أن توج باللقب ثلاث مرات من قبل في مواسم 1963- 1964 و1964- 1965 و2009-2010.

وسجل سيتي مسيرة مبهرة في الموسم الحالي، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع أرسنال، قبل أن يتوج مؤخرا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد، ليحصد ثلاثية تاريخية، لم تحدث سوى تسع مرات من قبل في القارة العجوز، في الوقت الذي اكتفى فيه إنتر ميلان بحصد لقب كأس إيطاليا هذا الموسم.

وهذه هي المرة الأولى منذ 18 عاماً، التي تشهد فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المواجهة الأولى بين فريقين، منذ مواجهة ليفربول مع إنتر ميلان في نهائي نسخة 2005.

وخاض سيتي ثالث نهائي أوروبي في تاريخه بعد فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970، وخسارة نهائي دوري الأبطال عام 2021، فيما شارك إنتر ميلان في عشر مباريات نهائية على مستوى أوروبا بواقع خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال أعوام 1964 و1965 و1967 و1972 و2010 وخمس مباريات نهائية في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) في أعوام 1991 و1994 و1997 و1998 و2020.

وشق سيتي مشواره صوب المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السابعة التي ضمت بروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني وكوبنهاجن الدنماركي قبل أن يهزم لايبزج في دور الستة عشر وبايرن ميونيخ في دور الثمانية وريال مدريد في المربع الذهبي.

أما إنتر ميلان فحل ثانيا في المجموعة الثالثة التي ضمت بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، ثم تغلب على بورتو وبنفيكا البرتغاليين في دور الستة عشر والثمانية على الترتيب، ثم تفوق على غريمه التاريخي ميلان في المربع الذهبي.

وتوج الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن حصد اللقب مرتين من قبل مع فريقه السابق برشلونة قبل أن يخسر نهائي نسخة 2021 مع سيتي.

ويعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد هو أكثر المدربين ظهورا في نهائي دوري الأبطال برصيد خمس مشاركات، كما أنه المدرب الأكثر فوزا باللقب القاري برصيد أربعة ألقاب يليه الفرنسي زين الدين زيدان الذي توج بثلاثة ألقاب مع النادي الملكي بالتساوي مع جوارديولا.