باريس (أ ف ب)

انتخب فيليب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلفاً لنويل لو جريت المستقيل من منصبه بعد فضيحة تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك.

وحصد ديالو، نائب الرئيس السابق الذي تبوأ المنصب بالوكالة بعد استقالة لو جريت، %91 من أصوات الجمعية العمومية المنعقدة في فندق باريسي، بحضور لو جريت الذي حصل على بطاقة دعوة بصفته رئيساً سابقاً.

وتستمر ولاية ابن التاسعة والخمسين والرئيس السابق لنقابة الأندية المحترفة، حتى نهاية 2024. وكان لو جريت أجبر على الاستقالة نهاية فبراير، بعد الإعلان عن تقرير دقّق في عمل وأداء الاتحاد بطلب من وزارة الرياضة.