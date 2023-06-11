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الرياضي

السناني يهدي «جو جيتسو الإمارات» ذهبية «الأساتذة»

البطل على منصة التتويج (وام)
11 يونيو 2023 05:03

ريو دي جانيرو (وام)

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 أحرز عبد الله السناني من أكاديمية «أدنوك» الميدالية الذهبية لفئة الأساتذة - حزام بنفسجي بوزن 77 كجم، في ختام منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، المقامة حالياً في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، والتي تختتم فعالياتها اليوم.
وشهدت المنافسات تألق لاعبي أكاديمية «جي أف تيم» البرازيلية بتحقيق المركز الأول، فيما جاءت أكاديمية «أيه أف إن تي» من الإمارات بالمركز الثاني، بعد أداء قوي ومميز خلال المنافسات، وحلت أكاديمية «جرايسي بارا» ثالثة.
وعلى صعيد الدول، جاءت البرازيل في صدارة الترتيب العام، وتلتها الأرجنتين ثانياً ثم تشيلي بالمركز الثالث.
وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة التي تم تخصيصها للأساتذة قد اختتمت مساء أمس، بحضور صالح أحمد سالم السويدي سفير دولة الإمارات في البرازيل، وسط حضور لافت من كبار الشخصيات والمسؤولين الرياضيين في البرازيل.
وتواصلت منافسات البطولة أمس «السبت»، وتستمر حتى وقت متأخر مساء اليوم، بمشاركة نخبة اللاعبين في فئة المحترفين من جميع أنحاء العالم، وسط حضور جماهيري لافت منذ اليوم الأول.
وأعرب صالح أحمد سالم السويدي، عن سعادته بما وصلت إليه بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم، وخاصة البرازيل.
وأكد أن هناك علاقة وثيقة بين الإمارات والبرازيل، حيث تأتي إقامة هذا الحدث الرياضي الكبير لتعزز من مكانتها، في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الإمارات التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث ساهمت رياضة الجو جيتسو في تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين الإمارات والبرازيل.
وأعرب منظمو بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو عن شكرهم وتقديرهم لجهود دولة الإمارات في نشر اللعبة، وإقامة بطولاتها حول العالم، وفي البرازيل، الأمر الذي يعزز من منافسات البطولة.
وقال إلياس إيبيرهارد، أحد منظمي الرابطة لجولات البرازيل: «سعادتي كبيرة بالنجاح الذي تحققه الجولة عاماً تلو الآخر، المنافسات تتطور بشكل دائم وسريع، وردود الأفعال فاقت التوقعات، سواء من اللاعبين أو المسؤولين أو أصحاب الأكاديميات، ونحن سعداء بذلك دائماً».
وأضاف: «أصبحت جولات أبوظبي جراند سلام» إرثاً رياضياً مشتركاً بين الإمارات والبرازيل، سنواصل العمل من أجل تطوير هذا الحدث، علينا أن نشكر القيادة الرشيدة في الإمارات على دعمها المتواصل للرياضة ولهذه اللعبة على وجه الخصوص».

أدنوك
بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
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