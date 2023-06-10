الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم

دبي (الاتحاد)



يسدل الستار مساء اليوم على منافسات الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج»، الحدث الأول من نوعه على الإطلاق الذي يُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب» وتحتضن منافساته قاعة كوكاكولا أرينا دبي في سيتي ووك، ويشارك فيه 28 لاعباً من أبرز نجوم البادل في العالم يشكلون 4 فرق هي جاجوارز، وبانثرز، وتايجرز، وشيتاز.

وشهد اليوم الثالث من البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث تمكن فريق جاجوارز من الفوز على فريق بانثرز بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة كانت كالتالي 3 -6، و6 - 4، و6 - 2، و6 - 4، ليتصدر بذلك فريق جاجوارز بمجموع نقاط وصل إلى 63 نقطة، فيما تأخر فريق بانثرز عن صدارة الفرق بعد أن وصل مجموع نقاطه إلى 59 نقطة فقط.

وكان فريق بانثرز قد خسر أيضاً في مباريات اليوم الثاني من فريق شيتاز بمجموع النقاط فقد انتهت المواجهات بنتيجة 2 -2، كانت كالتالي 7 - 5، و6 - 3، و3 - 6، و2 - 6.

وقال عبدالله ناصر مالك فريق تايغرز المشارك في البطولة: «فخور بأن أكون المالك العربي الإماراتي الوحيد في البطولة، وأشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر، وسعيد بأن أكون أول من فتح استثمار في الرياضة».

ويُقام في ختام البطولة حفل غنائي يبدأ بعد انتهاء المنافسات، حيث يحيي الحفل المغني الشهير ميثون الذي يعد من أشهر فناني بوليوود، وكانت الأيام الأولى من البطولة قد شهدت تنظيم حفلين فنيين، أحيا الحفل الذي أقيم في اليوم الثاني فرقة سمبلي ريد الفنية العالمية، كما أحيا حفل اليوم الثالث فنان الدي الجي العالمي نيكي روميرو.

ويضم فريق «شيتاز» كل من، عبدالله أهلي لاعب منتخبنا الوطني الذي يلعب إلى جانب أريانا سانشيز أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا وكلاهما مصنّفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، بالإضافة إلى فرناندو بيلاستيغوين الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس الذي يحتل المرتبة التاسعة عشر على العالم.

كما يضم فريق «جاجوارز» كل من عبدالله عبدالعزيز عبدالله إلى جانب أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، وكارلوس دانيال غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً، وجيرونيمو جونزاليس لوك المصنف ثالث عشراً وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة السابعة والأربعين.

ويضم فريق «بانثرز» كل من فارس الجناحي، وأوغسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس غونزاليس المصنّفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة ثامنة عالميًا، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز جرانادوس، الذي يحتل المرتبة الرابعة عشر.

فيما يضم فريق «تايجرز» كل من سالم الهولي، ومارتا أورتيغا التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا الذي يحتل المرتبة التاسعة، وفيكتوريا إغليسياس سيغادور المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينجوتو المصنف ثاني عشر، خوان تيلو المصنف حادي عشر، ودلفينا بري سينيزي التي تحتل المرتبة الثامنة عشر، ويمكن لجمهور البطولة الاستمتاع بحفلات فنية يومية تقام على مدار أيام البطولة بمشاركة فنانين عالميين.