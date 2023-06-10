تيجالي.. الذخيرة التي لا تنفد!

سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي الوحدة في الأيام القليلة الماضية عن رحيل أحد أساطير دورينا و«العنابي» سيبيستيان تيجالي عن الفريق بعد نهاية عقده. ويبدو أن رحلة تيجالي الذي قضى سنوات طويلة مع «أصحاب السعادة» قبل أن ينتقل موسمين للنصر والعودة مرة أخرى للوحدة في الموسم الماضي، قد وصلت للنهاية، فهل انتهى عطاء ثاني هدافي الدوري التاريخيين فعلياً؟

وتشير الأرقام الخاصة بالمهاجم تيجالي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بالموسم المنقضي إلى مشاركة اللاعب في 20 مباراة هذا الموسم بمجموع 586 دقيقة، هذا المجموع الذي يعني أن المهاجم الكبير خاض ما يوازي 6 مباريات فقط!!! وتمكّن خلال هذه الدقائق القصيرة من تسجيل 6 أهداف. ليكون صاحب ثالث أعلى معدل تهديفي في الدوري بواقع 0.92 هدف/ كل مباراة وهو خلف علي مبخوت (1.08) ولابا كودجو (1.11) فقط. وهو يتفوق على جواو بيدرو الذي حل ثامناً بمعدل 0.69 هدف/ كل مباراة.

ولم يسدد تيجالي هذا الموسم سوى 10 مرات على مرمى المنافسين وسجل منها 60%. ولم يكتفِ نجم العنابي بالتسجيل فقط، بل قام بالصناعة كذلك. حيث صنع 5 أهداف للوحدة وهو الأعلى في الفريق بالتساوي مع إسماعيل مطر.

كما أنّ هذا الرقم يتساوى فيه مع لاعبين بقيمة كبيرة في صناعة اللعب، مثل كارتابيا من شباب الأهلي وبندر الأحبابي من العين.

وفي حالة احتساب مجموع المساهمات بالتسجيل والصناعة فيبلغ عدد مساهمات تيجالي 11 هدفاً في الموسم، بمعدل مساهمة كل 53 دقيقة، أي كل شوط تقريباً وهو الأعلى في دورينا بالمعدّل!.

ويحتل تيجالي بمساهماته الـ11، المركز الـ14 في دورينا من ناحية المساهمة رغم قلة مشاركاته!

ولا يكتفي الموضوع بالمساهمات فقط، بل تأثير هذه المساهمات على النتائج، حيث حقق تيجالي 10 نقاط مباشرة للوحدة بفضل مساهماته الـ11 وتمكّن من إنقاذ الفريق في مواقف صعبة وحرجة بفضل خبرته وإمكانياته.

وقد تسبب في فوز الفريق 4 مباريات والتعادل في مباراتين، وما يضيف إلى أهمية حضوره هو أنّ 4 مساهمات من الـ11 كانت بعد الدقيقة 90 مما يبين قدرته على تحمل الضغط، كما أنّ 7 مساهمات قام بها عندما يشارك كبديل مع الفريق.

كل هذه الأرقام تعكس أنّ قيمة تيجالي صاحب الـ38 عاماً ما زالت كبيرة. بل وقد أصبحت أكثر قيمة وأهمية عندما تتصعب المواقف. فمن النادي الذي سيظفر بهذه الذخيرة التي لا تنفد طلقاتها حتى بعد الـ90؟



مساهمات تيجالي:

الوحدة 4-0 البطائح: سجل هدفاً

الوحدة 4-2 الظفرة: صنع هدفين

الوحدة 2-2 خورفكان: سجل هدفاً

الوحدة 1-0 بني ياس: صنع هدفاً

الوحدة 3-3 الوصل: سجل هدفاً وصنع هدفاً

الوحدة 2-0 اتحاد كلباء: سجل هدفاً وصنع هدفاً

الوحدة 2-1 البطائح: سجل هدفاً

الوحدة 2-0 خورفكان: سجل هدفاً