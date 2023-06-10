بوستيكوجلو.. صانع المجد الأسترالي

سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي توتنهام التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، والذي كانت آخر محطاته تاريخية وقياسية مع نادي سيلتك الاسكتلندي. توتنهام الذي يعوّل كثيراً على حضور مدرب بشخصية قادرة على تغيير وضع الفريق ورؤيته وطموحاته، بعد التخبطات التي عاشها في الموسم الحالي وعدم مشاركته في أي مسابقة أوروبية بالموسم القادم.

يعد أنجي بوستيكوجلو أحد الأسماء التي تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير جداً في عالم التدريب بالآونة الأخيرة، بعدما حطم كل الأرقام مع سيلتك الاسكتلندي خلال موسمين. فقد حقق الأسترالي بهذا الموسم ثلاثية البطولات المحلية للفريق، لتكون المرة الثامنة في تاريخ النادي العريق، وهو الرقم القياسي العالمي الأعلى، كما حقق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، ونفس الحال مع كأس رابطة الدوري.

بوستيكوجلو المدرب الذي شهدت جميع محطاته نجاحات متعددة لا تُنسى. فقبل محطة سيلتك، كان قد حقق لقب الدوري الياباني مع يوكاهاما أف مارينوس في 2019 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 15 سنة.

وقبل ذلك، حقق لقب كأس آسيا مع منتخب أستراليا على أرضه في عام 2015 وللمرة الأولى في تاريخ منتخب الكانجارو.

كما يُعد مدرب «السبيرز» الجديد أنجح المدربين على الإطلاق في تاريخ الكرة الأسترالية، حيث حقق ما يتجاوز 15 بطولة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية بمختلف المراحل.

ويدخل أنجي بوستيكوجلو التاريخ لكونه أول مدرب أسترالي يقود نادياً في البريميرليج. كما سبق أن صنع التاريخ بمشاركته في دوري أبطال أوروبا مع سيلتك كأول أسترالي يشارك في هذه المسابقة القارية الكبرى.

وينتظر عشاق توتنهام ما سيقوم به هذا المدرب الذي تبدو مسيرته واعدة، وقد يكون المفتاح لمعاناة الفريق.