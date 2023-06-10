«الظفرة» بطل سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية

أبوظبي (الاتحاد)

توج المحمل «الظفرة» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي بطلاً لسباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ثالث جولات هذه الفئة، وهو السباق الختامي للموسم، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحصل طاقم «الظفرة» بطل السباق على 240 ألف درهم جائزة مالية لصاحب المركز الأول.

وحل في المركز الثاني «مهاجر» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة ماجد أحمد خادم المهيري، وحصل على 210 آلاف درهم، وجاء في المركز الثالث «شاهين» لمالكه حمدان سعيد الحربي، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري، ونال 200 ألف درهم، وحصلت كل أطقم المراكز الثلاثة الأولى على سيارة إلى جانب الجوائز المالية.

وشارك في الملحمة التراثية 100 محمل، وأقيم السباق لمسافة 30 ميلاً بحرياً، وبمشاركة من كل أنحاء الدولة، ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 4 ملايين و238 ألف درهم جوائز للفائزين من المركز الأول، وحتى الـ 90 إلى جانب 3 سيارات لأصحاب المراكز الأولى، وسبق أن نظم النادي سباقين لهذه الفئة هذا الموسم.

وانطلق السباق من أعالي جزيرة أبو الأبيض باتجاه مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، حيث تم تتويج أصحاب المراكز الأولى، وجرى السباق في أجواء مثالية للإبحار منحت المشاركين أريحية كاملة للاستمتاع بكل التفاصيل الخاصة بالحدث، وقدمت المحامل المشاركة ملحمة تراثية مليئة بالتنافس القوي، اتسمت بصراع مثير مع الأمواج وبسرعة عالية، رسمت من خلالها لوحة رائعة عن طبيعة رحلات الأجداد والآباء في الماضي، والتي جابت البحار.

وشهد السباق تنافساً مثيراً بين المحامل المشاركة من نقطة البداية وحتى خط النهاية، وتبادل عدد منها الصدارة، ليكون الحسم بعد ساعتين من الإبحار في الأميال الأخيرة، ليتصدر المحمل «الظفرة» المشهد ببراعة من خلال اختيار المسار المناسب الذي قاده إلى خط النهاية أولاً وبسلاسة، وسط تشجيع ومؤازرة المتابعين.

كرم الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام النادي، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، ويوسف الزعابي مدير إدارة الخدمات المساندة في النادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي رئيس أكاديمة أبوظبي للرياضات البحرية.

من جانبه، ثّمن سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة اللا محدود للرياضات التراثية، والبحرية على وجه الخصوص، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، لترسيخ معانيها العميقة في نفوس الأجيال الجديدة، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة،

وهنأ سالم الرميثي الفائزين، وعبر عن سعادته بالنجاح المميز الذي حققه سباق أبو الأبيض، من خلال المشاركة الكبيرة للمحامل، والتنافس القوي بينها خلال كل المراحل، وكذلك تواجد المتابعين على كل شواطئ المناطق التي مر بها، ثم إلى كورنيش أبوظبي، لتكتمل الصورة الرائعة لسباق الجولة الثالثة للمحامل فئة 60 قدماً، وختام موسم السباقات التراثية.

وقال: إنه يوم استثنائي عاشه عشاق السباقات التراثية مع سباق أبو الأبيض بسعادة كبيرة، والذي حمل كل دلالات وتفاصيل شغف النواخذة والبحارة لهذه الفئة، والتي هي الأعلى بمحاملها الكبيرة، ومسافاتها الطويلة، وجوائزها القيمة.

وتوجه سالم الرميثي بالشكر لكل المشاركين والمتابعين على تعاونهم، وأشاد بجهود الجهات الرسمية والمعنية المختلفة في إمارة أبوظبي على تعاونها ومساندتها للحدث، كما شكر اللجنة المنظمة على تفانيها وإخلاصها لأجل إخراج السباق في أعلى درجات النجاح، وليكون أيقونة لختام موسم رائع، وفي أبهى صورة.