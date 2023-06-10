إيطاليا وأوروجواي.. معركة «اللقب الأول» في مونديال الشباب

بوينس آيرس (د ب أ)

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة غداً "الأحد"، صوب استاد «دييجو مارادونا» بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب «تحت 20 عاماً».

ويلتقي منتخبا إيطاليا وأوروجواي غداً في المباراة النهائية للبطولة، ويبحث كل منهما عن لقبه الأول في تاريخ مونديال الشباب.

وفيما يخوض المنتخب الإيطالي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، يشارك منتخب أوروجواي في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، علماً بأنه خسر النهائي في نسختي 1997 أمام الأرجنتين و2013 أمام فرنسا.

وشق منتخبا إيطاليا وأوروجواي طريقهما إلى المباراة النهائية بنجاح فائق، حيث قدم كل منهما عروضاً رائعة في الطريق إلى نهائي النسخة الـ23 من مونديال الشباب.

وهذه هي المرة العاشرة التي يجمع فيها نهائي البطولة بين منتخبين من أوروبا وأميركا الجنوبية، القارتين الأكثر نجاحاً في تاريخ مونديال الشباب.

وخلال المواجهات التسعة السابقة بين منتخبي القارتين في نهائي البطولة، كانت كفة القارتين شبه متكافئة، حيث كان الفوز من نصيب المنتخبات الأوروبية في 4 نهائيات مقابل 5 انتصارات لقارة أميركا الجنوبية.

ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى الفوز في مباراة الغد لمعادلة هذه الكفة تماماً، ومعادلة رقم آخر وهو عدد الألقاب التي تحرزها منتخبات أي قارة في بطولات كأس العالم للشباب، حيث أحرزت المنتخبات الأوروبية اللقب في 10 نسخ سابقة مقابل 11 لقباً لمنتخبات أميركا الجنوبية ولقب واحد لمنتخبات أفريقيا.

وفي حال فوز المنتخب الإيطالي باللقب، ستتعادل الكفة أيضاً بين أوروبا وأميركا الجنوبية في عدد الألقاب بالبطولة.

وفي المقابل، يتطلع منتخب أوروجواي إلى الفوز، لإعادة قبضة أميركا الجنوبية على لقب البطولة بعد أربع نسخ متتالية استحوذت فيها أوروبا على اللقب، حيث كان آخر الألقاب الـ11 السابقة لأميركا الجنوبية في البطولة عن طريق المنتخب البرازيلي في 2011.

وتفوق أوروجواي على إيطاليا في قوة الدفاع والهجوم خلال الدور الأول للبطولة، حيث سجل منتخب أوروجواي سبعة أهداف في مبارياته الثلاث بالمجموعة الخامسة مقابل ثلاثة أهداف اهتزت بها شباكه، وأحرز المنتخب الإيطالي ستة أهداف مقابل أربعة أهداف اهتزت بها شباكه.

ولكن المنتخب الإيطالي تفوق من الناحية الهجومية على مدار البطولة بشكل عام، حيث سجل 13 هدفاً في طريقه للنهائي، منها سبعة أهداف أحرزها لاعبه تشيزاري كاسادي وتصدر بها قائمة هدافي البطولة، فيما سجل منتخب أوروجواي 11 هدفاً في البطولة حتى الآن.

وفي المقابل، كان الدفاع هو أبرز مميزات وأسلحة منتخب أوروجواي في الطريق إلى النهائي، وبعد اهتزاز شباك الفريق ثلاث مرات في الدور الأول، حافظ الفريق على نظافة شباكه في الأدوار الإقصائية، فيما بلغ إجمالي الأهداف في شباك المنتخب الإيطالي بالبطولة حتى الآن 7 أهداف.

ولهذا، يُنتظر أن تشهد المباراة النهائية غداً صداماً قوياً بين هجوم إيطاليا بقيادة كاسادي ودفاع منتخب أوروجواي الصلد.