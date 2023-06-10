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بالوجون يكشف عن سبب تفضيله اللعب لأميركا

بالوجون يكشف عن سبب تفضيله اللعب لأميركا
10 يونيو 2023 15:45

لندن (رويترز)

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قال فولارين بالوجون مهاجم أرسنال، إن جاريث ساوثجيت لم يكن له أي تأثير على قراره تبديل ولائه واللعب للولايات المتحدة، بعد أن حثه مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم على التحلي بالصبر في انتظار مكان في التشكيلة.
وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي كان معاراً في استاد رانس الفرنسي، إنه سيمثل الولايات المتحدة بعد أن لعب مع منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً.
ويُنظر إلى قراره على أنه انتصار للأميركيين، حيث سجل بالوجون 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم، بعد أن قال ساوثجيت إن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يبدأ مباراة مع المنتخب الإنجليزي.
وانضم بالوجون إلى معسكر تدريبي في كارسون بكاليفورنيا الأسبوع الماضي، قبل مواجهة بين المنتخب الأميركي البطل ومنافسه المكسيكي في قبل نهائي دوري الأمم لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «الكونكاكاف».
وقال بالوجون: «قراري بالمجيء إلى هنا كان مجرد قرار داخلي بيني وبين عائلتي ووكيلي. لم يكن له علاقة بتعليقات جاريث ساوثجيت أو أي شيء له علاقة بالضوضاء التي سمعتها من الخارج».
«كان هذا شيئاً أردت القيام به. كان شيئاً تدعمه عائلتي وفي النهاية، ذهبت بقلبي وفعلت ما اعتقدت أنه الأفضل».
وأضاف بالوجون أنه كان بالفعل يتأقلم تماماً مع التشكيلة ويدرك تماماً تاريخ التنافس بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال: «إنها فرصة رائعة، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن للفريق. هناك منافسة كبيرة بين المكسيك والولايات المتحدة، لذلك أتطلع إلى ذلك.. بالطبع لن تكون هناك طريقة أفضل لتقديم نفسي من اللعب ضد منافس كبير في مباراة مهمة». 

أرسنال
جاريث ساوثجيت
منتخب إنجلترا
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