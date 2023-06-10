الشعفار يواصل حملته الانتخابية في آسيا

دبي (الاتحاد)

يواصل أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، حملته الانتخابية لكسب المزيد من الدعم والأصوات استعداداً لخوض انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومة الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 7 يوليو المقبل، والتي ترشح فيها الشعفار لمنصب نائب الرئيس.

وفي آخر زياراته للجان الأولمبية الآسيوية، التقى الشعفار مع محمود خسروي وفا رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية، ود. سيد مناف الأمين العام للجنة، ورسول أسادي رئيس الاتحاد الإيراني للدراجات الهوائية، في مقر للجنة الأولمبية الإيرانية في العاصمة طهران.

وتناول اللقاء برنامج عمل الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية في الفترة المقبلة والجهود التي يبذلها لتطوير اللعبة داخل القارة وتعزيز التعاون مع الاتحاد الإيراني، إضافة إلى استعراض الشعفار لبرنامجه الانتخابي والمحاور الرئيسية التي يتوجب التركيز عليها في الفترة المقبلة لتطوير الرياضة في آسيا في مختلف الألعاب.

وبالرغم من المنافسة الشديدة التي يواجهها الشعفار من الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية فإن حظوظه وافرة للفوز بالمنصب الآسيوي في ظل الدعم الذي يجده من العديد من اللجان الأولمبية الآسيوية بحكم علاقاته القوية معها، حيث يشغل الشعفار منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاماً، وهو عضو بلجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية منذ 2017.