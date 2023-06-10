مونديال «سلة الكراسي» يكتب التاريخ من دبي

رضا سليم (دبي)

حظي افتتاح بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم التي انطلقت بمركز دبي التجاري، بردود فعل إيجابية وإشادة بالتنظيم المثالي للحدث، الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وفقرات الافتتاح المبسطة التي تفاعل معها الجمهور والمنتخبات المشاركة، وإشادة عالمية من أولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي للعبة بالتنظيم المميز والاهتمام الكبير، فيما جاءت ردود الفعل العربية مماثلة، وصف رؤساء البعثات الحدث بالتاريخي، حيث تشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات عربية.

وأعرب إيهاب حسانين، رئيس البعثة المصرية ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، عن إعجابه بالتنظيم المبهر للبطولة، مهنأ الإمارات باستضافة هذا الحدث الكبير لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقال: حسن الاستضافة وكرم الضيافة ليس غريباً عن شعب الإمارات، التي عودتنا على احتضان بطولات عالمية كبرى وبدعمها اللامحدود لأصحاب الهمم، ونشكر قيادة الإمارات على هذه الجهود المستمرة لتطوير رياضة أصحاب الهمم في المنطقة والعالم بشكل عام.

وأوضح رئيس البعثة المصرية أن نسخة «دبي 2022» تضم أقوى المنتخبات العالمية وعلى رأسها المنتخب الأميركي بطل العالم 6 مرات والبريطاني حامل اللقب وبطل أول نسخة 1973، وتعتبر كرة السلة على الكراسي المتحركة من أصعب الألعاب وأسرعها، وتحتاج إلى إمكانات لوجستية باهظة، ما يشكل عائقاً أمام انتشارها وممارستها في جميع الدول العربية.

وأكد حسانين أن المنتخب المصري بطل العرب وأفريقيا يطمح لتحقيق مشاركة مشرفة وسيبذل كل جهوده من أجل تخطي الدور الأول، رغم صعوبة هذا الهدف في ظل المنافسة القوية من منتخبات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب منتخب «الفراعنة» كلاً من تايلاند وألمانيا وكندا، موضحاً أن المنتخبات العربية والأفريقية تواجه دائماً صعوبة في تخطي الدور الأول بسبب فارق الإمكانات والقدرات بينها وبين المنتخبات الأوروبية التي تبنت اللعبة من عدة عقود وعملت على تطويرها.

ونوه إلى أن المنتخب المصري أول منتخب عربي شارك في بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في نسخة 1998 لكنه لم يتجاوز الدور الأول.

وأضاف: على الصعيد العربي، بدأت بعض الدول تهتم بكرة السلة على الكراسي المتحركة، وفي مقدمتها الإمارات ومصر والجزائر والمغرب، وهذه المنتخبات مرشحة للمنافسة على لقب دورة الألعاب العربية المقررة في الجزائر يوليو المقبل.

وبشأن حظوظ المنتخب المصري في التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، أكد حسانين أن منتخب الفراعنة يعول على مشاركته في بطولة أفريقيا في غانا لانتزاع بطاقة التأهل.

واعتبر عبد القادري سلطاني، رئيس وفد منتخب الجزائر للسيدات المشارك في البطولة، أن تنظيم الإمارات لهذه النسخة من المونديال بمثابة مفخرة لكل العرب، وقال: «لدينا طموح كبير في تقديم مستويات متميزة بهذه النسخة من البطولة، التي تنظم للمرة الأولى في دولة عربية، خاصة أن الإمارات قدمت براهين كبيرة على قدرتها على تنظيم نسخة متميزة من هذا المونديال، ونشكر اللجنة المنظمة على جهودها الواضحة لإنجاح هذه البطولة، التي ستكون بمثابة مفخرة للعرب».

وأضاف: «نتوقع مستويات عالية من المنافسة في ظل مشاركة أفضل منتخبات العالم، ولذلك نسعى للظهور بشكل مشرف، ونكون خير سفراء للعرب ولسيدات كرة السلة من أصحاب الهمم في هذه البطولة».

وأكد عباس وناس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، رئيس بعثة أسود الرافدين، أن الإمارات سباقة في استضافة الأحداث الرياضة، وطبيعي أن تستضيف المونديال لتكون سباقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط لأول مرة.

وقال: «نحن سعداء أن تكون أول مشاركة لنا في دبي، وفي بلدنا الثاني الإمارات وشهادتنا مجروحة في اللجنة المنظمة للبطولة، والحقيقة أن كافة التسهيلات موجودة والتنظيم يسير بسهولة والكل يساعد، ولا توجد مشاكل، وتظهر خبرة الكوادر الإماراتية في التنظيم، وهو ما يسعدنا، لأن نجاح البطولة في الإمارات هو نجاح لكل العرب».

وأضاف أن العراق تأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه بعدما اجتاز التصفيات في تايلاند العام الماضي، وهذه أول تجربة دولية حقيقية لأسود الرافدين، ونأمل أن نقدم صورة جيدة عن اللعبة في البطولة، رغم صعوبة المجموعة التي نلعب فيها لأنها تجمع بريطانيا بطل النسخة الماضية وأميركا وإيران، وكلاهما الثالث والرابع على العالم.

من ناحية أخرى، يخوض منتخبنا الوطني اليوم، مباراته الثانية بالمجموعة الأولى أمام البرازيل بعدما خسر في مباراة الافتتاح أمام إيطاليا 33-101، كما تشهد البطولة 9 مباريات أخرى، تنطلق بمواجهة فرنسا والأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة للرجال، تليها مواجهة كوريا الجنوبية وهولندا في نفس المجموعة، وفي المجموعة الأولى يلتقي إيطاليا مع أستراليا، فيما تشهد المجموعة الثانية مباراتين الأولى تجمع بين تايلاند وكندا والثانية بين مصر وألمانيا.

وعلى مستوى منافسات السيدات، يلتقي منتخب الصين مع إسبانيا بالمجموعة الثانية وبريطانيا مع البرازيل بنفس المجموعة، وفي المجموعة الأولى يلتقي الجزائر مع أميركا وتايلاند مع ألمانيا.

من ناحية أخرى، خسر منتخب مصر أمام تايلاند 72-38 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية للرجال، فيما فاز اليابان على الجزائر 70-36 في افتتاح مباريات المجموعة الأولى للسيدات.