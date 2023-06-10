الأحد 11 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صفية الصايغ «الخامسة» في «آسيوية الدراجات»

صفية الصايغ «الخامسة» في «آسيوية الدراجات»
10 يونيو 2023 16:30

دبي (الاتحاد) 
حصلت صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني وبطلة العرب، على المركز الخامس في سباق ضد الساعة فردي، بالبطولة الآسيوية للدراجات للسيدات تحت 23 سنة، والمقامة في تايلاند خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو، وذلك بعد منافسة قوية مع بطلات آسيا، المستوى الاحترافي، بعد أن حققت مسافة السباق 30 كم في زمن 44:05.307 دقيقة.
وشارك في السباق الآسيوي 12 متسابقة من 11 دولة، واحتلت أوزبكستان المركزين الأول والثالث، في حين جاءت الصين في المركز الثاني، ونجحت الصايغ في تحقيق زمن السباق بمعدل سرعة وصل إلى 40.84 كم في الساعة.
وأكد عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني، أن معدل السرعة الذي حققته صفية الصايغ، وتعدى 40 كم في الساعة، يعتبر هو الأفضل لصفية الصايغ، في مشوارها ودليلاً على تطور المستوى الفني الكبير لبطلة المنتخب الوطني والعرب خلال الفترة الأخيرة، ويتبقى لصفية الصايغ سباق الفردي العام للسيدات تحت 23 سنة يوم غداً «الاثنين».
ومن جانب آخر يخوض عبدالله جاسم، دراج المنتخب الوطني اليوم، سباق الفردي العام تحت 23 سنة، وهو السباق الثاني لدراج المنتخب الوطني، ثم يختتم المنتخب الوطني المشارك في البطولة الآسيوية بسباق الفردي العام للكبار ويشارك فيه أبطال المنتخب الوطني سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله الحمادي.

أخبار ذات صلة
الشعفار يواصل حملته الانتخابية في آسيا
اتحاد المواي تاي يبحث التعاون مع تايلاند
الدراجات الهوائية
صفية الصايغ
تايلاند
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
مانشستر سيتي «ملك أوروبا»
الرياضي
مانشستر سيتي «ملك أوروبا»
اليوم 01:25
جندي كولومبي مع كلب إنقاذ أثناء البحث عن الأطفال
دنيا
أثر كلب يقود إلى أطفال بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم
اليوم 00:52
الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم
الرياضي
الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم
اليوم 00:15
شراكة تتقدم
شراكة تتقدم
اليوم 00:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©