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الرياضي

اتحاد المواي تاي يبحث التعاون مع تايلاند

اتحاد المواي تاي يبحث التعاون مع تايلاند
10 يونيو 2023 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
بحث اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج أوجه التعاون الثنائي المشترك مع سواريوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وذلك دعماً للنجاحات التي تحققها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيد الدولي والعمل على مواصلة تعزيز شراكتها المميزة مع الخبرات والتجارب المتطورة.
واستقبل اتحاد المواي والكيك بوكسينج في مقره سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وكان في استقباله ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عمر النعيمي المدير الفني للاتحاد، حيث تعرف على أهم الإنجازات المميزة التي حققتها رياضة المواي تاي في الإمارات على الصعيد الإداري والفني قارياً وعالمياً بجانب نجاحات المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية.
إضافة إلى ذلك، اطلع على مراحل التحضير للبطولات وآلية تنظيم البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.
وقدم ياسر سالم درع الاتحاد إلى سواريوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، تقديراً لزيارته وحضوره الدائم في كل البطولات التي ينظمها الاتحاد داخل الدولة، كما زار السفير التايلاندي تدريبات المنتخبات الوطنية للمواي تاي في مقر الاتحاد والتقى الكادر الفني ولاعبي المنتخب وهنأهم بالإنجازات الأخيرة التي حققها منتخب الإمارات في بطولة العالم التي أقيمت في تايلاند، كما أشاد بالقاعدة المميزة والمتطورة لرياضة المواي تاي في الإمارات، معرباً عن سروره بالتعاون المشترك بين الإمارات وتايلاند لدعم وتطوير رياضة المواي تاي ونشر ثقافتها في المنطقة، ما يؤكد أهميتها ومكانتها المميزة.

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