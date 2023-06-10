«أبستارت كرو» بطل كأس الوثبة في لندن

لندن (الاتحاد)

توج الجواد «أبستارت كرو» للمالكة ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين وقيادة الفارسة تيجان بادجت، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار باث في العاصمة البريطانية لندن، وبلغت جائزته المالية 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

واجتمع للسباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف (صفر إلى 60) لمسافة 1600 متر 10 خيول، وجاء قوياً وحافلاً بالإثارة والتشويق خاصة في المراحل النهائية بين ثلاثي المقدمة التي انتهت بتقدم البطل «أبستارت كرو» بفارق 0,75 طول عن «ماي فير» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة ريهي بيتس.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 1:51:66 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 0,75 طول عن الثاني الجواد «هيرتيج فالنتينو» للسيدة آر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين وقيادة كيرين أونيل.

ورحبت منظمة السباق العربية بسباق الوثبة ستاليونز الذي كان هو الأول من بين ثمانية سباقات يتم رعايتها تحت راية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تشمل أيضاً كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة، والتي تمت زيادة جائزتها هذا العام إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـمنظمة السباقات العربية: «إن المنظمة ممتنة للغاية للدعم المستمر لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال سباقات كأس الوثبة ستاليونز التي تستهدف بشكل خاص القاعدة الشعبية لرياضتنا، سواء هنا أو في جميع أنحاء العالم».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.