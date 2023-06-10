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الرياضي

«بريتي ميسشيفاس» تهدي جودلفين «الفوز 400»

«بريتي ميسشيفاس» تهدي جودلفين «الفوز 400»
10 يونيو 2023 15:24

محمد حسن (دبي)
توجت «بريتي ميسشيفاس» لجودلفين بلقب سباق «أكورن ستيكس»، الذي أقيم بمضمار «بيلمونت بارك» في نيويورك، مسجلة الفوز رقم 400 للفريق الأزرق في سباقات الفئة الأولى.
واستطاعت بطلة كنتاكي أوكس تعزيز موقعها كأفضل مهرات الثلاث سنوات في أميركا الشمالية، بعد أن نجحت في التصدي لتحدي «دورث فيدر» والظفر باللقب الذي توجت به الموسم الماضي رفيقتها «مطرية».
وبدأت «بريتي ميسشيفاس» السباق بسرعة متدرجة، لكنها تقدمت في المسار الخلفي وأحرزت تقدماً كبيراً بالالتفاف حول المجموعة لتشغل المركز الثالث عند آخر فيرلونج، مع استمرار الصدارة للمهرة «دورث فيدر».
لكن مهرة جودلفين بإشراف بريندان والش وبقيادة تايلر جافاليون، استطاعت تقديم المزيد في المراحل الختامية من السباق لتحسم المنافسة بفارق رأس، وشغلت المركز الثاني «دورث فيدر»، فيما حلت في المركز الثالث «أوكولت».
وأكمل الجواد «سيسكاني» ثنائية رائعة لجودلفين خلال الحفل، عندما حقق الفوز الأكبر في مسيرته خلال أول مشاركة له بالولايات المتحدة بفوز قوي في سباق «بيلمونت جولد كب» للفئة الثانية.
وكان ابن الفحل «دباوي» الذي حل وصيفاً بفارق رقبة في سباق دبي جولد كب بميدان خلال أمسية كأس دبي العالمي في مارس الماضي، قد انطلق بشكل جيد من البوابة وركض خلف المتصدرين بالمركز الخامس إلى جهة السياج الداخلي.
ولكن «سيسكاني» قدم تسارعاً كبيراً، ونجح جواد الخمس سنوات، الذي يدربه شارلي أبلبي وقاده وليام بيوك، في اللحاق بالمتصدر عند علامة الفيرلونح، قبل أن يتقدم إلى فوز باهر بفارق طولين.

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