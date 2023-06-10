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الرياضي

نيمار: ميسي سيرفع شعبية الدوري الأميركي

نيمار: ميسي سيرفع شعبية الدوري الأميركي
10 يونيو 2023 10:15

ريو دي جانيرو(أ ف ب) 

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كشف المهاجم البرازيلي نيمار، أنه كان يعلم مسبقاً أن صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغادر باريس سان جيرمان الفرنسي، للتوقيع مع إنتر ميامي الأميركي، قبل أن يعلن بطل العالم ذلك لوسائل الإعلام.
وأدلى نيمار بهذه التصريحات خلال مقابلة بثتها الجمعة قناة يوتيوب تابعة لدوري كرة السلة البرازيلي.
وقال مهاجم نادي العاصمة ضاحكاً: "لقد عرفت ذلك بالفعل!" رداً على سؤال حول رد فعله على إعلان رحيل زميله الأرجنتيني السابق إلى فلوريدا.
وأجرى المهاجم الباريسي هذه المقابلة في ميامي، حيث استغل إجازته لحضور إحدى مباريات نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين ميامي هيت ودنفر ناجتس الأربعاء.
وأوضح المهاجم البرازيلي الدولي الذي لعب إلى جانب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات في برشلونة الإسباني "2013-2017" وفي سان جيرمان "2021-2023": "كنت أعلم أنه سيأتي إلى هنا، لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك. أخبرته أنه سيكون سعيداً في ميامي".
وأضاف نيمار الذي تحوم الشكوك حول مستقبله بعد موسم آخر شابته الإصابات: "أنا سعيد جداً من أجله وفي نفس الوقت حزين بعض الشيء لأنه رحل" عن النادي الباريسي، مؤكداً أن ميسي سيساعد الدوري الأميركي للوصول إلى معلم جديد. "سيكون دورياً أكثر شعبية، مع عدد أكبر من المشاهدين، ويجب على الجميع الاستفادة منه".
واختار ميسي، البالغ 35 عاماً والمتوج بمونديال قطر العام الماضي، المغادرة إلى ميامي في نهاية مسيرته، بدلاً من العودة إلى ناديه المفضل برشلونة أو الانضمام إلى منافسه الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية مقابل صفقة خيالية.

 

نيمار
ميسي
باريس سان جيرمان
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