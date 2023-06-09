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الرياضي

جراحة ناجحة لحجازي بالركبة

جراحة ناجحة لحجازي بالركبة
10 يونيو 2023 00:47

الرياض(د ب أ)

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أن مدافعه المصري أحمد حجازي خضع لجراحة ناجحة لمعالجة الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، تحت إشراف الدكتور الانجليزي أندي ويلياميز في العاصمة البريطانية لندن.
وأوضح النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي تأهيلي حتى موعد عودته للتدريبات الجماعية، في إشارة لوضع حد للتكهنات التي راجت لتخلي النادي عنه في المرحلة المقبلة، رغم غيابه المتوقع عن الفريق لفترة لن تقل عن 5 أشهر.
كان حجازي أصبب في لقاء فريقه أمام الفيحاء في ختام جولات الدوري السعودي للمحترفين، والتي توج من خلالها ناديه باللقب.

أحمد حجازي
اتحاد جدة
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