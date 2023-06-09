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«منصة TOD» تترقب مشاهدة قياسية لنهائي الأبطال

«منصة TOD» تترقب مشاهدة قياسية لنهائي الأبطال
10 يونيو 2023 00:42

دبي (الاتحاد)

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أعلنت TOD، المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفير تجربة حصرية وعالية الوضوح لعشاق كرة القدم في دولة الإمارات، تتيح لهم متابعة البث المباشر للمباراة النهائية المرتقبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.
وبدورها، تساعد الحظوظ الكبيرة لنادي مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية على زيادة نسب المشاهدة أيضاً، لا سيما أنّ منافسات بطل الدوري الإنجليزي استقطبت أعلى نسب المشاهدة في دولة الإمارات قياساً بالمباريات الأخرى التي بثتها المنصة طوال الموسم الحالي.
وتضمنت أعلى المباريات تحقيقاً لنسب المشاهدة على المنصة في دولة الإمارات هذا الموسم مشاركة النادي الإنجليزي، مع تسجيل أعلى نسب المشاهدة لمواجهات النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ، واللقاء الحاسم مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.
وتوفر منصة TOD خدمة البث المباشر للنهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو الجاري، حيث يشهد استاد أتاتورك في إسطنبول لقاء إنتر ميلان القوي مع فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا الذي يأتي مزهواً بانتصاره الأخير بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه المحلي مانشستر يونايتد. ويمكن لمشجعي الفريقين مشاهدة العرض الكروي المرتقب بدقة K4 عالية الوضوح على تلفزيونات سامسونج وهايسينس وإل جي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة TOD: «نشجع الجميع على متابعة هذه المنافسة الكروية المرتقبة، لا سيما بعد فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسعيه الآن للفوز بالثلاثية التاريخية التي تحققت لمرة واحدة من قبل على يد فريق مانشستر يونايتد. ويستطيع عشاق كرة قدم في الإمارات مشاهدة المباراة عبر منصة TOD من أي مكان على الأجهزة التي يفضلونها. وبفضل شراكاتنا مع سامسونج وهايسينس وإل جي، يمكن للمشتركين الاستمتاع بالمباراة بدقة K4 المذهلة على شاشات التلفزيون الضخمة من هذه العلامات الرائدة».

مانشستر سيتي
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
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