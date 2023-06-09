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الشرطة الإسبانية تعتقل 25 من مشجعي برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل 25 من مشجعي برشلونة
9 يونيو 2023 23:45

برشلونة (أ ف ب)
اعتقلت الشرطة الإسبانية 25 شخصاً من مشجعي نادي برشلونة "الألتراس المتشدّدين"، للاشتباه في قيامهم بتهريب المخدرات وعمليات خطف وقتل، حسب ما أفادت السلطات المحلية.
وقالت شرطة إقليم كتالونيا في بيان إنها صادرت خمس بنادق وعدة سكاكين ومادة الماريجوانا و 180 ألف يورو (193 ألف دولار) في مداهمات نفذت في برشلونة وضواحيها.
وأضافت أن جميع المعتقلين هم أعضاء مشتبه بهم في "لوس كاسواس"، وهو أكثر فصيل عنيف من مجموعة بويشوس نويس الشهيرة في نادي برشلونة لكرة القدم.
بدأت تحقيقات الشرطة في نوفمبر الثاني بعد هجوم عنيف على حانة يرتادها "ألتراس" نادي إسبانيول أحد أندية إقليم كتالونيا، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.
وحددت السلطات ستة مشتبه بهم كجزء من تحقيقها في الهجوم، ليتبين لاحقاً أنهم ينتمون إلى "لوس كاسواس"، علماً أن مجموعة بويشوس نويس التي تم منعها من دخول ملعب برشلونة، كانت هدفاً لعمليات الشرطة في الماضي.
وفي عام 2018 ألقت الشرطة القبض على 14 عضواً بتهمة تهريب الكوكايين.

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