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جوارديولا: «الأبطال» دمرت فرقاً وصنعت شعبية أخرى

جوارديولا: «الأبطال» دمرت فرقاً وصنعت شعبية أخرى
9 يونيو 2023 23:24

إسطنبول(د ب أ)
أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر له غداً السبت، أمام إنتر ميلان الإيطالي في ستاد "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية. 

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "مع فريقنا تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا، سنسافر إلى هناك من أجل تحقيق حلم، وسنحاول أن نقدم مباراة جيدة وأن نفوز في النهائي". 

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وأضاف: "نعلم أنه كان لدينا فرصة منذ عامين، لكننا لم نستغلها وفي العام الماضي خسرنا بسيناريو مثير، نحن هناك مجدداً هذا العام وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا".
وتابع جوارديولا: "سنتعامل مع المباراة كما نتعامل مع مباريات وسط الأسبوع في الدوري الإنجليزي، سنكون متأكدين من قدرة اللاعبين على التركيز وما يحتاجون لفعله، لا شيء أكثر من ذلك". وقال مدرب سيتي: "الكثير من الأندية دمرت مشاريعها وأفكارها بسبب عدم قدرتهم على الفوز بتلك البطولة، والكثير من الأندية تحولت إلى فرق كبيرة بسبب فوزهم بها".
وأضاف: "حتى لو لم أقبل بهذا الرأي، فأنا أتفهم كل شيء فعلناه خلال تلك السنوات، والذي كان مليئاً بالأشياء الجيدة، سيكون من المنطقي أن نفوز بتلك البطولة، وإذا لم يحدث سيبدو الأمر أقل منطقية، لكن يجب علينا تقبل ذلك، هكذا هي الأمور".

مانشستر سيتي
جوارديولا
إنترميلان
دوري أبطال أوروبا
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