ديوكوفيتش يغتال أحلام ألكاراز في رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

خرج الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش منتصراً، من منازلته أمام الإسباني الشاب المصنف أوّل عالمياً كارلوس ألكاراز في نصف نهائي بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، في أول مواجهة بينهما في بطولة جراند سلام.

وتغلب ديوكوفيتش على ألكاراز 6-2 و5-7 و6-1 و6-1 في 3 ساعات و23 دقيقة، واقترب من تحقيق لقبه الـ 23 الكبير في مسيرته.

ويخوض الصربي النهائي السابع له على الملاعب الترابية الفرنسية والـ 34 في مسيرته في إحدى بطولات جراند سلام.

وسيفك ديوكوفيتش، المتوج مرتين في رولان جاروس، ارتباطه مع الإسباني رافايل نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي "22 لقباً لكل منهما"، في حال فوزه على النرويجي كاسبر رود، المصنف رابعاً عالمياً، أو الألماني ألكسندر زفيريف (27) اللذين يتلقيان في نصف النهائي الثاني.

وتملك الأسترالية مارجاريت كورت الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب في جراند سلام عند السيدات والرجال (24) حققته خلال حقبتي الستينات والسبعينات، علماً أن الأميركية سيرينا وليامز اقتربت من معادلة هذا الرقم، لكنها فشلت في تحقيق ذلك لتتوقف ألقابها عند 23 قبل أن تعلن اعتزالها.

وفي حال فوزه، سيصبح ديوكوفيتش أول لاعب يفوز على الأقل بثلاثة ألقاب في كل من البطولة الأربع الكبرى، في حين تحقق هذا الانجاز من قبل كورت ووليامس والألمانية شتيفي جراف عند السيدات.

كما بإمكان الصربي، البالغ 36 عاماً، أن يحطم رقم نادال كأكبر فائز في رولان جاروس واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من ألكاراز الذي عانى من تقلص عضلي شديد في المجموعتين الأخيرتين.

وقال ديوكوفيتش الذي خاص نصف نهائي إحدى الدورات الكبرى للمرة الـ 45 في مسيرته "بداية وقبل كل شيء يجب أن أقول حظاً سيئاً لكارلوز، لأنه على هذا المستوى فإن آخر شيء تريد التعرض له هو التشنج والمشاكل البدنية في المراحل الأخيرة من جراند سلام".

وأضاف "أشعر تجاهه، أشعر بالأسف وآمل في أن يتمكن من التعافي".

وأدت معاناة ألكاراس البدنية إلى "قتل" التشويق، حيث كافح من أجل الاستمرار بعد مجموعتين مثيرتين، فسيطر ديوكوفيتش على الأولى قبل أن يعادل الإسباني الكفة في المجموعة الثانية.

وامسك ألكاراز، البالغ 20 عاماً، بربلة ساقه اليمنى في حين حافظ ديوكوفيتش على إرساله 1-1 في المجموعة الثالثة، ليقرر الإسباني التخلي عن الشوط التالي، بعدما طلب وقتاً مستقطعاً طبياً لا يسمح به القانون إلا بعد انتقاله إلى الجهة الأخرى من الملعب.

وبدا ألكاراز ظلاً للاعب الذي استهل المباراة، حيث تقيدت حركته داخل الملعب، في حين تابع ديوكوفيتش حصد النقاط والأشواط. عاد الإسباني لخوض المجموعة الرابعة بعد استراحة استمرت لقرابة 5 دقائق، فبدا أكثر قدرة على الحركة، ولكن بعد أن أنقذ ديوكوفيتش نقطة كسر في بداية المجموعة الرابعة، حسمها لصالحه في المباراة.