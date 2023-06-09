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مارتينيز: علينا الاستمتاع فلن نلعب نهائي الأبطال كل يوم

مارتينيز: علينا الاستمتاع فلن نلعب نهائي الأبطال كل يوم
9 يونيو 2023 23:17

إسطنبول (د ب أ)
قال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إنه يأمل أن يصنع الفارق في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. 

ويلتقي إنتر ميلان مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا غداً السبت على ملعب أتاتورك بإسطنبول. 

وبالفعل قدم مارتينيز موسماً رائعاً لن ينساه، حيث فاز بلقب كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في ديسمبر الماضي، كما فاز بلقب كأس إيطاليا مع إنتر ميلان في مايو الماضي. والآن يرغب مارتينيز "25 عاماً" في إنهاء الموسم بالتتويج بلقب دوري الأبطال. 

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وقال مارتينيز في تصريحات نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مانشستر سيتي: "لا يوجد شك في أنهم أحد أفضل الفرق في العالم. يلعبون كرة القدم التي أحبها، وسيكون من الصعب مواجهتهم". وأضاف: "ولكننا واجهنا فرقا صعبة للغاية في مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وقدمنا عروضا جيدة". 

وأردف: "ينبغي أن نحاول الاستمتاع باللقاء لأنك لا تلعب نهائي دوري أبطال أوروبا كل يوم". وأكد :"سيكون حلماً تحقق بالنسبة لنا كلنا، لذلك فإن كل ما يتبقى هو التدرب بكد وتقديم أفضل ما لدينا، ونتمنى أن يفوز الفريق الأفضل، وأن نرفع الكأس في النهاية".

لاوتارو مارتينيز
إنترميلان
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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