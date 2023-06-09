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الرياضي

انطلاق منافسات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في ريو دي جانيرو

انطلاق منافسات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في ريو دي جانيرو
10 يونيو 2023 01:17

ريو دي جانيرو (وام)

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«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» تنطلق غداً بالبرازيل

انطلقت أمس منافسات النسخة التاسعة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم.
وأعرب رودريجو فاليريو مدير التشغيل في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو عن سعادته بإقامة البطولة للنسخة التاسعة على التوالي في البرازيل، مؤكداً أن استدامة النجاح لهذا الحدث الكبير جاءت بفضل العمل الجاد والاحترافية العالية لفريق العمل المشرف على التنظيم وتعاون الشركاء في البرازيل.
أضاف: «سنبقى ملتزمين بتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير ومحبي لعبة الجو جيتسو في جميع أنحاء العالم، خاصة البرازيل، وثقتنا كبيرة في تواصل المسيرة بجذب المواهب وتوفير فرص للاعبين من أجل التألق وتحقيق الانجازات الاستثنائية». وتابع: «قمنا بوضع خطة دقيقة للإعداد والترتيب للبطولة، بأعلى معايير الجودة من خلال توفير المتطلبات اللوجستية والمرافق الرياضية الملائمة، خاصة وأن الحدث يتابعه مئات الآلاف على مستوى العالم.
من جانبه قال البطل البرازيلي ليوناردو ماريو صاحب الحزام الأسود والمصنف الأول في وزن 62 كجم، بترتيب رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو إنه استعد جيداً للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، من خلال التدريبات المكثفة واتباع برنامج غذائي متوازن قبل مرحلة الميزان، ودراسة أساليب لعب المنافسين المحتملين في نفس الوزن من أجل إخضاعهم والحفاظ على الصدارة في الترتيب الدولي.

أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
ريو دي جانيرو
البرازيل
الجو جيتسو
بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
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