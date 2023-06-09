الظالعي يزور اتحاد أميركا الجنوبية للرجبي

دبي (الاتحاد)

يقوم قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة، بجولة سريعة في الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي سيبستيان بينياروا بدعوة من رئيس اتحاد أميركا الجنوبية للرجبي، من أجل دعم وتوطيد العلاقات على مستوى اللعبة في القارتين، وأيضاً بناء علاقات وشراكات متميزة.

وأكد الظالعي أن زيارة الأرجنتين استمرت 3 أيام، وبعدها انتقل إلى أوروجواي، حيث التقى خوليو ماجليوني، رئيس اللجنة الأولمبية في أوروجواي، والذي يعد من أشهر الشخصيات في الحركة الأولمبية بصفته رئيساً سابقاً للاتحاد الدولي للسباحة لمدة 12 عاماً، وعضواً سابقاً في اللجنة الأولمبية الدولية، وحصل منها على عضو شرفي مدى الحياة، وكان هناك لقاء مع الدكتور بابلو فيراري، نائب وزير الرياضة في أوروغواي، وتم بحث العديد من الموضوعات على الطاولة والتعاون ليس فقط في مجال الرجبي، بل في الرياضة بشكل عام.

وأوضح أن الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي أقوى 3 دول في رياضة الرجبي في قارة أميركا الجنوبية، وهذه الزيارات سيكون لها أثر كبير في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق للتعاون للاستفادة من خبراتهم بعيداً عن الخبرات الآسيوية. ومن المؤكد أن الوجود في هذا المنصب وزيارات مثل هذه الدول دائماً ما يكون لهما رد فعل إيجابي، مؤكداً أهمية تفعيل الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة لرياضة الإمارات للاستفادة منها في مختلف مكونات الحركة الأولمبية بدولة الإمارات.