تعاون إماراتي بحريني في تنظيم بطولة الخليج للياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

ثمن أحمد بن ظبوي، عضو مجلس إدارة اتحاد أبناء الأجسام، رئيس لجنة اللياقة البدنية، الدعوة التي تلقاها للمساهمة بتنظيم بطولة الخليج العربي الأولى باللياقة البدنية، والتي ستقام في مملكة البحرين سبتمبر المقبل، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع عضو اتحاد البحرين لبناء الأجسام واللياقة البدنية يوسف خنجي، في مقر الاتحاد بدبي، مبدياً استعداداً كبيراً للتعاون والمساهمة بتنظيم البطولة، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بالكوادر الإماراتية في اللياقة البدنية لتنظيم بطولة الخليج الأولى لتحدي اللياقة.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد بن ظبوي أن لجنته ستقوم بتقديم خبرتها الفنية والإدارية للمساهمة بنجاح تنظيم البطولة، واصفاً ذلك بأنها تجربة جديدة تتطلع لجنة اللياقة البدنية الإماراتية إلى النجاح بها لأهميتها بدعم الأشقاء بالتجارب والخبرة والمكانة التنظيمية الطيبة.

من جهته، قال يوسف خنجي أن الهدف من الزيارة هو مد يد التعاون المشترك، واستثمار الخبرة الفنية والإدارية الإماراتية لتنظيم بطولة مميزة من جميع الجوانب، ورسم خطة تعاون مميزة للمستقبل، ومثنياً على رحابة الصدر والروح الرياضية العالية التي سادت اللقاء التشاوري.