أسرة الترايثلون تحتفل بختام الموسم الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت أسرة الترايثلون بختام الموسم الرياضي 2022 - 2023 وتكريم أصحاب الإنجازات والفائزين بدوري الترايثلون وكل من ساهم في دعم ونجاح مسيرة الاتحاد.

وأقيم الاحتفال بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وخالد الفهيم، رئيس اتحاد الترايثلون، بدأ الحفل بعرض فيديو خاص بمنافسات الدوري، ثم ألقى خالد الفهيم كلمة رحب من خلالها بالحضور، وأثنى على الجهود التي

بذلت مما كان له الأثر الإيجابي في نجاح الموسم وتحقيق الإنجازات المشرفة التي نعتز ونفتخر بها، متمنياً تواصل الجهود حتى نحقق كل الآمال المرجوة على المستويات كافة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أصحاب الإنجازات الخارجية واللاعبين المميزين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، رجال وسيدات، في السباقات المحلية، كما تم تقديم جائزة لأحسن سباق في الدوري وهو سباق رأس الخيمة والذي اعتبر من أفضل السباقات في الدوري هذا الموسم.

وأعرب خالد الفهيم عن سعادته بهذا التجمع لأسرة الترايثلون للاحتفال بنجوم الموسم الرياضي، وقال: «آمل أن يكون نقطة الانطلاق لمرحلة أفضل، نحقق فيها إنجازات مشرفة لرياضة الإمارات»، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.