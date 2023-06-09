«كرة السلة بلا حدود».. محطة جديدة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأميركا

أبوظبي (وام)

واصلت الفعاليات التي تنظمها وتستضيفها أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، نجاحاتها من خلال معسكر «كرة السلة بلا حدود - آسيا» بجامعة نيويورك أبوظبي. وأكد الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، أن المعسكر من شأنه أن يعزز صقل مواهب اللاعبين الشباب، خاصة أنه يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، و(NBA).

ولفت إلى أن لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني للشباب حسن الشيبة شارك في المعسكر، وتم اختياره من بين العديد من اللاعبين، حيث يتم الاختيار بناء على معايير عدة أبرزها الطول، والمهارات الفنية، مشيراً إلى أن اختيار الشيبة سيكون حافزاً لزملائه من اللاعبين الشباب لتطوير مستوياتهم للمشاركة في مثل هذه المعسكرات لاحقاً.

وعن إقامة مباريات من الدور التمهيدي لدوري السلة الأميركي NBA في أبوظبي، قال ابن الحبيب: «خطوة مميزة للغاية تعود بالعديد من الجوانب الإيجابية، سواء كانت رياضية أو سياحية أو تسويقية، بالإضافة لما يعود على لاعبي كرة السلة الإماراتية من متابعة مباريات السلة الأميركية عن قرب بكامل نجومها».

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على التعاون المستمر مع الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) لاستضافة مباريات من دوري السلة الأميركي، كما أعلنت «القابضة» (ADQ) توقيع اتفاقية تعاون للسنوات القادمة مع (NBA)، تصبح بموجبها الشريك المقدم لمباريات (NBA) في أبوظبي عام 2023.

ومن المقرر أن تشهد دورة NBA المقدمة من «القابضة» (ADQ) إقامة مباراتين قبل انطلاق الموسم الجديد بمشاركة فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبروولفز.