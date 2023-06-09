خطة فنية مشتركة للتعاقدات في كلباء

فيصل النقبي (كلباء)

تعمل شركة كلباء لكرة القدم خلال هذه الفترة على استقطابات معينة من اللاعبين المواطنين والأجانب، وذلك وفقاً للخطة المشتركة بين الجهاز الفني بقيادة فرهاد مجيدي مع الإدارة، حيث وضع احتياجات الفريق الفعلية للموسم القادم.

ووضعت الشركة عدداً من الأسماء ضمن خططها للتعاقد، حيث تتم المفاوضات، ومن المقرر أن تعلن التعاقدات في الفترة القادمة، وقال مصدر رسمي في شركة كلباء لكرة القدم: «نعمل من أجل التعاقد مع لاعبين مميزين ضمن خطة مدروسة بعناية وفقاً لأهداف الفريق المرسومة بعناية من قبل الإدارة والجهاز الفني».