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الرياضي

جمال الحساني «المواطن 6» لمدربي دوري الدرجة الأولى

جمال الحساني يتأهب للتجربة الثالثة (الاتحاد)
10 يونيو 2023 01:17

معتصم عبدالله (دبي)

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تعاقد نادي الذيد مع المدرب الوطني جمال الحساني لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2023 - 2024، ليكون خامس المدربين المواطنين رسمياً -حتى الآن- في الموسم المرتقب، في انتظار زيادة النسبة في ظل استمرار الترتيبات الفنية والإدارية في عدد من الأندية الأخرى.
وانضم الحساني الذي يتأهب للتجربة الثالثة في «دوري الأولى» بعد فريقي مسافي والحمرية على التوالي، والأولى في مشواره مع أندية الهواة منذ بداية الموسم، لقائمة المدربين المواطنين في الدوري والتي تضم عيد باروت العائد إلى أجواء التدريب في قيادة الجزيرة الحمراء، علاوة على استمرار الرباعي حسن العبدولي «دبا»، بدر طبيب «التعاون»، محمد الحوسني «الفجيرة»، ومحمد علي البلوشي «سيتي».
وينتظر أن تزيد رقعة وجود المدرب المواطن خلال الأيام المقبلة، عطفاً على المفاوضات الجارية حالياً بين عدد من إدارات الأندية والمدربين، حيث بات الوطني عبدالله مسفر المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الأخير 2022 - 2023 مع حتا، قريباً من قيادة الظفرة خلفاً لبدر الدين الإدريسي.
وضمت قائمة المدربين المستمرين منذ الموسم الماضي، الجزائري فؤاد بومضل، مدرب مصفوت، بعد الإعلان عن تجديد عقده لموسم جديد، فيما يستمر مشوار إبراهيم بوفود، مدرب مسافي، لموسم جديد أيضاً مع فريقه الحالي.
في المقابل، تنتظر أندية أخرى الإعلان عن مدربيها في الموسم الجديد، حيث من المتوقع استمرار التونسي طارق الحضيري، مدرب الحمرية، وصاحب إنجاز الصعود مع البطائح في الموسم قبل الماضي لموسم جديد، في الوقت الذي انتهى فيه مشوار الوطني عبد الغني المهري مع العربي.
وينتظر أن تعلن إدارة الرمس التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب المؤقت رضا المعدي الذي تولى المهمة في نهاية الموسم خلفاً لسيرجيو الكسندر، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على العروبة الذي أنهى الموسم تحت قيادة المدرب التونسي سامي القفصي، فيما ينتظر دبا الحصن الإعلان عن مدرب جديد.
المدربون المواطنون في دوري الأولى
حسن العبدولي «دبا» – مستمر من الموسم الماضي
بدر طبيب «التعاون» – مستمر من الموسم الماضي
محمد الحوسني «الفجيرة» – مستمر من الموسم الماضي
محمد علي البلوشي «سيتي» – مستمر من الموسم الماضي
عيد باروت «الجزيرة الحمراء»- تعاقد جديد
جمال الحساني «الذيد»- تعاقد جديد

دوري الدرجة الأولى
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