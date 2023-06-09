منتخبنا يخسر أمام إيطاليا في افتتاح مونديال «سلة الكراسي»

رضا سليم (دبي)

خسر منتخبنا الوطني أمام إيطاليا في أولى مبارياته ببطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة التي انطلقت بمركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بمشاركة 28 منتخباً منها 16 للرجال و12 للسيدات، وجاءت الخسارة الأولى بنتيجة 101-33، في افتتاح مباريات المنتخبين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالبطولة والتي تضم معهما البرازيل وأستراليا، وتقدم الطليان في الفترة الأولى بنتيجة 32-11، فيما رفع الأزوري النتيجة إلى 55-21 في الفترة الثانية، ثم 79-26 في الفترة الثالثة، وانتهت الفترة الرابعة 101-33.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية في الدور التمهيدي أمام البرازيل يوم الأحد، ثم المواجهة الثالثة والأخيرة أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق مباريات البطولة للرجال والسيدات صباح السبت، حيث يشهد اليوم الثاني 10 مباريات، وتبدأ المواجهات صباحاً، بمسابقة السيدات، حيث يلتقي البرازيل مع كندا ضمن المجموعة الثانية، والصين مع أستراليا ضمن المجموعة نفسها.

وتجمع المباراة الثالثة الجزائر واليابان في المجموعة الأولى، ثم تبدأ مباريات الرجال، حيث يلتقي منتخب مصر مع تايلاند ضمن المجموعة الثانية، وفي المجموعة نفسها يلتقي كندا مع ألمانيا.

وفي المجموعة الرابعة يواجه منتخب بريطانيا حامل اللقب، إيران، ويلعب العراق مع أميركا، فيما تعود المنافسات إلى السيدات بالمجموعة الأولى بين ألمانيا وهولندا، ثم في المجموعة الثانية، يلتقي بريطانيا مع إسبانيا، وتختتم مباريات بمواجهة تايلاند مع أميركا في المجموعة الأولى للسيدات.