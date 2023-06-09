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شباب الأهلي يخسر ضربة البداية في «سوبر غرب آسيا للسلة»

شباب الأهلي يخسر ضربة البداية في «سوبر غرب آسيا للسلة»
9 يونيو 2023 21:19


علي معالي (دبي)
خسر فريق شباب الأهلي مباراته الأولى في بطولة دوري سوبر غرب آسيا «وصل» لكرة السلة للرجال، أمام أستانا بطل كازاخستان 80- 73، بنتيجة الأرباع 21- 16، 28- 20، 12- 17، 19- 20 لمصلحة أستانا، ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، ليكرر الفريق الكازاخي انتصاره على الفرسان والذي كان منذ 6 سنوات في كأس آسيا في الصين.
تفوق فريق أستانا كثيراً في الرميات الثلاثية والتي جعلت الفارق يتسع كثيراً على مدار الربعين الأول والثاني، في حين كانت صحة «الفرسان» في الربعين الثالث والرابع، ووضح تأثر شباب الأهلي بعدم وجود الأميركي نيكولاس مينراث الذي سافر إلى بلاده لظروف خاصة قبل البطولة، وفي الوقت نفسه لم ينسجم الثلاثي الأجنبي الأميركي دان أنطوني ميلر، والأوكراني أريتم بوستوفاى، والسنغالي أسان بوي، وغاب الأميركي براندون عن التشكيلة، وعاد قيس عمر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وكل هذه العوامل جعلت الفرسان لا يظهر بالشكل المتوقع خلال الربعين الأول والثاني.

 

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