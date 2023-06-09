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الرياضي

منصور بن محمد يشهد افتتاح بطولة العالم لـ«سلة الكراسي المتحركة»

منصور بن محمد يشهد افتتاح بطولة العالم لـ«سلة الكراسي المتحركة»
9 يونيو 2023 19:28

 
دبي (الاتحاد) 
أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، عن ترحيبه بالفرق المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم من مختلف أنحاء العالم في دبي، ومع إقامة منافساتها للمرة الأولى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث العالمي الكبير تعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لرياضات أصحاب الهمم، وحرص دبي على تشجيع كل المبادرات الداعمة لهذا القطاع الرياضي المهم في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم وحرصها الدائم على إشراكهم في الحياة الرياضية وتحفيز المواهب المتميزة منهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الرياضية المحلية والدولية. 
وأكد سموه أن الرياضة تعد من أهم المجالات التي تعزز اندماج أصحاب الهمم في المجتمع وتأكيد كونهم جزءاً مهماً ومؤثراً في نسيجه، وهو ما ينعكس في توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة في إيجاد جميع الفرص الكفيلة بتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، لاسيما تشجيعهم على الانخراط في المجال الرياضي، ومساعدتهم على صقل مهاراتهم في مختلف الألعاب. 
وأضاف سموه أن دبي حرصت على توفير مقومات النجاح كافة لهذه النسخة لتكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، وذلك كعهدها دائما في توفير كل عناصر النجاح لما تستضيفه سنوياً من فعاليات عالمية كبرى من معارض ومؤتمرات وبطولات رياضية ضمن مختلف الألعاب، اعتماداً على ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متميزة، بما في ذلك منشآت وتجهيزات رياضية تعد من الأفضل على مستوى العالم، وخدمات ضيافة تكفل للضيوف من مختلف الدول أعلى مستويات الراحة، علاوة على المكانة الكبيرة التي تتميز بها دبي كنقطة التقاء للعالم شرقاً وغرباً وهي الميزة التي تعززها إمكاناتها بالغة التميز في مجال الطيران والسفر.

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جاء ذلك خلال حضور سموه لحفل افتتاح البطولة التي تستضيفها دبي وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقام منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى يوم 20 يونيو الجاري بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 منتخباً بواقع 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات، وتعد محطة رئيسية مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في «باريس 2024» وتشهد على هامشها «كونجرس» الاتحاد الدولي، لانتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء الجدد للدورة المقبلة للاتحاد. 
وفي كلمته، خلال حفل الافتتاح، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ثاني جمعة بالرقاد، عن سعادته باستضافة البطولة في دبي مرحباً بالفرق المشاركة، في دولة الإمارات، موجهاً الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه للحدث العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، وما تحمله تلك الرعاية من دلالات تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع رياضات أصحاب الهمم والحرص على تشجيع الرياضيين منهم على مزيد من التميز كل في مجالاته، كما وجّه الشكر إلى رعاة الحدث العالمي والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.
ووجّه أولف ميهرينس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه لهذا الحدث العالمي المهم ولمجلس دبي الرياضي على دعمه لرؤية نادي دبي لأصحاب الهمم، وللجنة المنظمة على حرصها على تقديم حدث عالمي يتناسب مع مكانة دبي العالمية وسمعتها بين الأوساط الرياضية الدولية، وقال: «الهدف من البطولة ليس في تقديم أفضل منتخب فقط، ولكن أيضاً من أجل تحقيق الاندماج الكامل لهذه الفئة، فالبطولة منصة لتقديم اللاعبين إلى الواجهة والتي ستكون مصدر إلهام للمشاركين في هذا الحدث العالمي الكبير».

 

منصور بن محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
أصحاب الهمم
نادي دبي لأصحاب الهمم
سلة الكراسي المتحركة
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