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حادث سقوط يحرم جاسم من فضية «آسيوية الدراجات»

حادث سقوط يحرم جاسم من فضية «آسيوية الدراجات»
9 يونيو 2023 17:32

 
دبي (الاتحاد) 
حصل عبدالله جاسم، دراج المنتخب الوطني، على المركز الخامس في سباق فردي ضد الساعة للدراجات بالبطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند ويشارك فيها منتخبنا الوطني بـ4 دراجين بحثا عن إنجاز جديد للدراجات الإماراتية على المستوى القاري، وتعرض عبدالله جاسم إلى حادث تصادم بالدراجة في آخر 150 متراً بالسباق مما جعله يتأخر ما يقارب الدقيقة ليفقد المركز الثاني والميدالية الفضية لولا هذا السقوط.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للطريق بـ4 دارجين هم سيف معيوف، وجابر المنصوري، وعبدالله جاسم، والدراجون الثلاثة قادمون من معسكر إسبانيا الخارجي منذ أكثر من شهرين، بينما تشارك صفية الصايغ في فئة السيدات بحثاً عن إنجاز جديد بعد أن نجحت في إحراز الميدالية الآسيوية الأولى في تاريخ سيدات الإمارات على المستوى الآسيوي بعد تحقيق الميدالية البرونزية.
وأعرب عبدالله سويدان، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته بما حققه الدراج الصاعد عبدالله جاسم، وقال: «دراج صاعد ومتميز، استطاع أن يتخطى نجوماً وأسماءً وسط مشاركة 18 دراجاً من مختلف الدول الآسيوية نجح في الوصول إلى المركز الثاني وكان قريباً من الميدالية الفضية لولا حادث بسيط بالدراجة نتيجة انحراف الطريق مما عطل دراجته وكان يجب أن يتم استبدالها وهو ما أخره ما يقارب الدقيقة، ولكن هذا لا يعني أن اللاعب لم يقدم ما عليه بل نجح بامتياز وسيكون أمامه مستقبل كبير».

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