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«الأولمبي» يغادر إلى بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا

«الأولمبي» يغادر إلى بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا
9 يونيو 2023 17:31

دبي (الاتحاد)
تُغادر الفجر بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة التي يستضيفها الاتحاد العراقي للفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري بمشاركة تسعة منتخبات تم توزيعها على ثلاث مجموعات، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي العراق والأردن.
وكان منتخبنا اختتم أمس معسكره الخارجي الذي أقيم في القاهرة بخوض مباراة ودية مع منتخب اليمن انتهت بفوز الأبيض بسداسية مقابل هدفين في تجربة حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينيس سيلفا على منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية للبطولة.
سجل أهداف المنتخب، عبدالله الرئيسي «هدفين»، ومايد الكاس، وياسر سبيل، وفهد بدر، وعيسى خلفان «ركلة جزاء».
وتضم القائمة النهائية للأبيض الأولمبي في البطولة 23 لاعباً حسب اللائحة وهم: وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء) فهد بدر (الإمارات) عبدالله عباس (البطائح) أحمد فوزي، أحمد محمود، راكان وليد، زايد سلطان، محمد عبدالله، نواف سالم (الجزيرة) خالد توحيد (الشارقة) حارب عبدالله، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، عبدالعزيز البلوشي (شباب الأهلي) عبدالله الحمادي (الظفرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) عيسى خلفان (العين) حمد المقبالي (الفجيرة) علي عبدالعزيز، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله حمد، عبدالله أحمد (الوحدة).

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