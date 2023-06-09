الكشف عن جائزة سوبر غرب آسيا للسلة أمام برج خليفة

علي معالي (دبي)

كشف هاجوب خاجيريان، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة - آسيا «وصل»، النقاب عن جائزة النسخة الأولى في بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فاينال 8) التي يحتضنها نادي شباب الأهلي، والتي يشارك فيها 7 أندية بعد انسحاب فريق تشيناي هيتس الهندي، والتي تستمر منافساتها حتى يوم 17 من الشهر الجاري.

وجاء الكشف عن هذه الكأس أمام برج خليفة في دبي، حيث أعرب هاجوب خاجيريان عن فخره الكبير بعد أن شهد تطوراً مهماً في نوع النمو الذي يطمح إلى رؤيته في كرة السلة الآسيوية، قائلاً: «نحن فخورون للغاية بأننا كشفنا أخيراً عن كأس دوري السوبر لغربي آسيا، ونحن في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة (آسيا) نسعى إلى نمو كرة السلة، وهذا رمز لمدى ازدهار اللعبة في المنطقة».

وأضاف: «إن الكشف عن هذه الكأس الجميلة هنا في مدينة الذهب وهي (دبي) جاء قبل أن تبدأ المباريات الرسمية للبطولة».

حضر الحدث قادة الفرق المتنافسة وهم: سعيد مبارك «شباب الأهلي»، أمير سعود «الرياضي» وكرم مشرف «بيروت»، ومحمد جمشيدي «جورجان»، وفهد الظفيري «الكويت»، حسن نوروز «المنامة»، ورستم مرزاغلييف «أستانا».

وتم تصميم كأس دوري السوبر لغربي آسيا يدوياً من قبل الفنان اللبناني فنسنت شماسيان، وهو مستوحى من الطبيعة العالمية لكرة السلة والفرق المشاركة من مختلف أنحاء المنطقة، ويرمز الشكل الكروي الموجود أعلى الجائزة الذي يبلغ طوله 55 سم إلى الكرة الأرضية، مع طلاء دول غرب آسيا التي تشارك أنديتها في الدوري باللون الذهبي، والخطوط الموجودة على الكرة تعبّر عن الخطوط الموجودة على كرة السلة.

وفي الوقت نفسه، تمثل الحلقة الموجودة أسفل الكرة إطار السلة، هذا يرمز إلى الهدف الأساسي للرياضة، وهو تسجيل النقاط عن طريق تسديد الكرة عبر هذه الحلقة، وأخيراً، تمثل الأعمدة الأربعة التي تدعم الكأس المناطق الفرعية الأربع التي تشكل دوري وصل: آسيا الوسطى وجنوب آسيا والخليج وغرب آسيا، وتمثل الأعمدة أيضاً التزام الدوري في تعزيز الرياضة في هذه المناطق.

من جهة أخرى، تنطلق يوم غد مباريات المجموعة الأولى التي تضم 3 فرق، حيث يلتقي الرياضي اللبناني مع المنامة البحريني، في حين الفريق الثالث وهو بيروت اللبناني على راحة ليبدأ مشواره يوم الاثنين المقبل بلقاء الرياضي، وتختتم مباريات هذه المجموعة الأربعاء المقبل بمباراة المنامة وبيروت.

يشارك في هذه البطولة 7 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى 3 فرق وهي الرياضي، وبيروت من لبنان، والمنامة البحريني بعد انسحاب بطل الهند، في حين تضم المجموعة الثانية شباب الأهلي، والكويت الكويتي وأستانا الكازاخستاني وجورجان الإيراني، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ويتأهل حامل اللقب والوصيف إلى نهائيات كأس أمم آسيا للأندية، في حين يتأهل صاحب المركز الأول إلى بطولة «الإنتركونتننتال»، وهي أعلى بطولات الأندية في الاتحاد الدولي.