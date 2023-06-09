إلغاء ركلات الترجيح في ملحق صعود «الليجا»

مراد المصري (دبي)

يلتقي ليفانتي وديبورتيفو ألافيش في الدور النهائي لملحق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليجا»، الذي سيكون اللافت فيه إلغاء ركلات الترجيح في حال تعادل الفريقين بمجموع نتيجتي المباراتين المقبلتين بينهما، حيث سيتم لعب وقت إضافي في حال التعادل بالنتيجة في لقاء الإياب، وفي حال استمرار التعادل فإن ليفانتي الفريق صاحب المركز الأفضل في ترتيب الدوري سيحصل على بطاقة الصعود.

ستقام مباراة الذهاب في مينديزوروزا معقل ديبورتيفو ألافيش الأحد المقبل، قبل أن تقام مباراة الإياب على ملعب سيوتات دي فالنسيا يوم السبت 17 يونيو، وسيمتلك ليفانتي الفريق الموجود في مدينة فالنسيا أفضلية إنهاء الموسم بالمركز الثالث في حال التعادل بنتيجتي المباراتين، عوضاً عن ترك الأمر ليتم تحديده في ركلات الترجيح المعروفة بكونها «ركلات الحظ»، في خطوة لتحفيز الأندية على إنهاء الموسم العادي بأفضل مركز ممكن في لائحة الترتيب.

وجاء صعود ليفانتي إلى الدور النهائي لملحق الصعود بعد فوزه على ألباسيتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، وتفوق ديبورتيفو ألافيش في الديربي على إيبار 3-1 في مجموعة المباراتين.

وتتميز المواجهة بأن كل فريق يضم لاعباً عربياً صاعداً لفرض نفسه، حيث يتواجد في صفوف ليفانتي المغربي محمد بولديني هداف فريق «الضفادع» هذا الموسم برصيد 8 أهداف، فيما يلعب في صفوف ديبورتيفو الأفيش، الجزائري عبد الرحمن رباش الذي سجل هدفاً في شباك إيبار في الدور نصف النهائي.