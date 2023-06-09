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الرياضي

جماهير نهائي الأبطال مطالبة بترك العملات المعدنية وشحن الهواتف!

جماهير نهائي الأبطال مطالبة بترك العملات المعدنية وشحن الهواتف!
9 يونيو 2023 17:23


مراد المصري (دبي)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن الترتيبات الخاصة بالجماهير في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم غدٍ السبت في مدينة إسطنبول التركية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، مع إعلان قائمة من الإجراءات والمحظورات التي يجب الالتزام بها.
وتصدرت القائمة منع إحضار الجماهير العملات المعدنية داخل استاد أتاتورك الأولمبي، وفي حال تمت إزالة أي عملات معدنية قبل الدخول إلى الملعب، سيتم التبرع بها إلى صندوق دعم المتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا مؤخراً.
ولأول مرة في مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا، ستكون جميع تذاكر المباراة عبر الهاتف المحمول فقط، حيث شدد «يويفا» الطلب من المشجعين للتأكد من شحن هواتفهم النقالة بالكامل يوم المباراة، فيما سيتم السماح بإدخال شاحن الطاقة «باور بانك» داخل الاستاد بشرط ألا يتجاوز حجم الهاتف المحمول.
وحذر «يويفا» من التوجه إلى الاستاد من دون تذكرة المباراة، حيث لن يتم السماح لهم بالوصول إلى منطقة المشجعين أو المرافق المحيطة بالملعب، وذلك وسط تدابير احترازية وأمنية مشددة بعد الأحداث التي رافقت مواجهة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.
كما أوضح «يويفا» أن تذكرة المباراة النهائية ستمنح الجماهير تنقلاً مجانياً من مركز المدينة إلى ملعب اللقاء، وطالبتهم بالتوجه مبكراً للملعب بالنظر للأزمة المرورية الخانقة المتوقعة في شوارع المدينة.

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