البايرن واستعادة ثقة «العائلة»

برلين (د ب أ)

قال يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يأمل في أن يعيش كل من في النادي «القيم التي طالما ميزت بايرن»، وذلك بعد التشكيك في تلك القيم خلال أشهر مضطربة مرت على النادي.

وقال دريسن في مقابلة لموقع نادي بايرن ميونيخ نشرها اليوم الجمعة: «علينا اصطحاب الجميع في هذه الرحلة، أولاً الفريق، لأن الرياضة هي الأساس، ولكن أيضاً العاملين بالنادي والجماهير».

وأضاف: «هذا النادي دائماً ما تميز بالأجواء التي تشبه أجواء العائلة الواحدة، ويجب أن يشعر الجميع بهذه الثقة». ويعمل دريسن في نادي بايرن ميونيخ منذ عشرة أعوام، وكان آخر منصب سابق شغله هو نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم جرى تعيينه رئيساً تنفيذياً للنادي، ليحل مكان أوليفر كان الذي أقيل في أواخر مايو الماضي.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الاستغناء عن خدمات أوليفر كان، وكذلك حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، عقب تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي في 27 مايو الماضي.

وجرى التشكيك في بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة، وقد وجهت انتقادات لأوليفر كان وصالح حميديتش، بسبب أمور، من بينها إقالة جوليان ناجلسمان من منصب المدير الفني في مارس الماضي.

وكان دريسن يخطط للبحث عن تحديات جديدة في مسيرته المهنية خلال الصيف، لكنه تراجع بعدما عرض عليه النادي منصب الرئيس التنفيذي. وقال دريسن: «هذا يمثل شيئاً عزيزاً على القلب، وبالتالي لا مانع في التراجع عن الخطط. هذا ما يمثله بايرن ميونيخ بالنسبة لي». وأضاف: «الآن لدي ميزة العمل في كيان ليس مجهولاً بالنسبة لي. فأنا أعرف هياكل النادي، وأعرف القوة الإيجابية التي يمكن لهذا النادي تطويرها».