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الرياضي

استياء في دورتموند من استبعاد زوله من «الألفية»

استياء في دورتموند من استبعاد زوله من «الألفية»
9 يونيو 2023 16:54

برلين (د ب أ)

أبدى نادي بروسيا دورتموند استياءه من قرار هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، باستبعاد المدافع نيكلاس زوله من جولة المباريات الودية للماكينات هذا الشهر. 

وبحسب صحيفة «بيلد» اليوم الجمعة، هناك «حالة من عدم الفهم والانزعاج داخلياً في بروسيا دورتموند، كما تجد الإدارة الرياضية للنادي صعوبة في تفهم سبب استبعاد زوله». 

وأشارت «بيلد» إلى أن فليك تحدث عن قراره بشكل علني، وكشف عن السبب الذي دفعه لذلك، كما أنه أجرى اتصالاً باللاعب وكذلك بإيدين تيرزيتش، المدير الفني لدورتموند. 

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ويخوض منتخب ألمانيا مباراته رقم 1000 بمواجهة أوكرانيا ودياً يوم الاثنين المقبل، قبل ملاقاة بولندا بعدها بأربعة أيام، ثم يلتقي كولومبيا يوم 20 من يونيو الجاري. 

وقال فليك إن زوله لم يتم دعوته لأنه يحتاج إلى العمل على سلوكه، قبل استضافة ألمانيا بطولة يورو 2024 العام المقبل. وأوضح فليك في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماين تسايتونج» أمس الأول الأربعاء فيما يخص زوله «أريده أن يقطع خطوة للأمام فيما يخص سلوكه وحالته الذهنية». 

وأشار فليك إلى أن زوله «كان من الممكن أن يصبح أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم»، ولكن لاعبي المنتخب الوطني «ينبغي أن يستغلوا كل إمكانياتهم، ولن يتم التهاون مع أي لاعب يحيد عن ذلك». وكان فليك، الذي سبق له العمل مع زوله في صفوف بايرن ميونيخ، أعرب في وقت سابق عن خيبة أمله من أداء المدافع الدولي.

بروسيا دورتموند
هانسي فليك
المنتخب الألماني
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