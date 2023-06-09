«بايك أبوظبي جران فوندو» يدشن نسخته الثانية 18 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينظِّم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي يوم السبت 18 نوفمبر المقبل على مسار طوله 154 كم من نقطة الانطلاق في أبوظبي إلى نقطة الوصول في العين، سيُنقَل السباق على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية، ويصل مجموع جوائزه إلى مليوني درهم، وهو مفتوح للهواة من الجنسين.

ويعدُّ سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي العالمي إحدى الفعاليات الرياضية الأساسية التي تعزِّز جهود إمارة أبوظبي لتكون وجهةً عالميةً رائدةً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، بوصفها نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، ووسيلةً مستدامةً للتنقُّل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، ومقصداً لمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أكَّد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم الدورة الثانية من السباق المجتمعي العالمي، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حقَّقته الدورة الأولى من السباق العام الماضي.

من جانبه، قال فابريزو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «آر سي اس» لتنظيم الفعاليات الرياضية: «يسعدنا التعاون مجدَّداً مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتنظيم سباق (بايك أبوظبي جران فوندو)، الحدث المجتمعي العالمي الذي شهد نجاحاً استثنائياً في دورته الأولى العام الماضي، ونتطلَّع معاً إلى نجاحات أخرى في الدورة المقبلة مع مشاركة أوسع من أفراد مجتمع الدراجات الهوائية».