30 أكتوبر حفل «فرانس فوتبول» لجائزة الكرة الذهبية

باريس (أ ف ب)

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، سيقام في 30 أكتوبر المقبل في مسرح شاتليه في العاصمة باريس.

وأوضحت المجلة أن تلك الأمسية ستشهد الإعلان عن خليفة الفرنسي كريم بنزيمة لدى الرجال والإسبانية أليكسيا بوتياس لدى السيدات، بالإضافة إلى أسماء الفائزين بالجوائز الأخرى «كأس كوبا لأفضل لاعب شاب في الموسم، تحت سن 21 عاماً، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، جائزة سقراطيس للاعبين واللاعبات المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية».

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الـ 30 لجائزة الكرة الذهبية للرجال والمرشحات الـ 20 لجائزة الكرة الذهبية للسيدات في السادس من سبتمبر المقبل.

وشهدت جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول التي أحدثت في عام 1956، منعطفاً جديداً العام الماضي بإدخال تعديلات بخصوص المتوجين بها. فبعدما كانت تأخذ في الاعتبار مكافأة اللاعبين على أدائهم خلال سنة تقويمية، باتت الآن تمنح حسب الأداء الذين يتم تقديمه خلال موسم رياضي.

كما خضعت معايير الجائزة أيضاً إلى إصلاح شامل. سيكون «الأداء الفردي» و«الطابع الحاسم والمثير للمتنافسين» المعيار الأول، قبل «الجانب الجماعي والألقاب التي فازوا بها» و«جودة اللاعب والتزامه باللعب النظيف».

كما تم تقليص عدد أعضاء الحكام إلى 100، والصحفيين المنتمين إلى أفضل 100 منتخب في التصنيف العالمي «فيفا» «مقابل 170 سابقاً»، و50 ناخباً في الكرة الذهبية للسيدات.