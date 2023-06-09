السيتي يزيح الريال من صدارة الأندية الأوروبية

إسطنبول (أ ف ب)

أطاح مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني من صدارة الأندية الأعلى قيمة في أوروبا، حسب تقرير نُشر قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنَّف تقرير موقع «فوتبول بنشمارك» أبرز 32 نادياً في أوروبا بناءً على سلسلة من المعايير، بما في ذلك تقييمات بياناتها المالية وقيمة الفريق وحجم سوق البث الخاص بها.

وجاء سيتي الذي يخوض اليوم في إسطنبول المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة ضد إنتر ميلان الإيطالي في المركز الأول بقيمة 4.073 مليار يورو (4.39 مليار دولار).

وأوضخ الموقع أن هذا الرقم جعل النادي الإنجليزي يتفوّق على ريال مدريد، بطل أوروبا العام الماضي الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق ضئيل بواقع 4.006 مليار يورو.

واحتل العملاق الإسباني والقاري صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14) الصدارة في السنوات الأربع الماضية.

وذكر التقرير أن سيتي «ارتقى في الترتيب خمسة مراكز مقارنة بنسخة 2022، ويعود الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الأداء المالي الرائع المسجل في السنة المالية 2022/2021».

وأضاف أن سيتي المملوك لمجموعة سيتي جروب منذ عام 2008، سجَّل إيرادات الموسم الماضي بلغت 613 مليون جنيه إسترليني (769.5 مليون دولار)، وهو ثاني أعلى رقم إيرادات في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد إيرادات جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد التي بلغت 627 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.

واختتم مانشستر يونايتد الذي تبلغ قيمته 3.93 مليار يورو، ثلاثي الصدارة أمام مواطنه ليفربول وبايرن ميونيخ الألماني مباشرة.

ويخضع نادي أولد ترافورد حالياً لحرب مزايدة، حيث يأمل المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف في شراء مانشستر يونايتد من عائلة جلايزر.

وتصمّم عائلة جلايزر التي امتلكت النادي في 2005، على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني (7.47 مليار دولار)، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.