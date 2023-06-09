أكاديمية فاطمة بنت مبارك تشارك في البطولتين الخليجية والعربية للسلة



دبي (وام)

أكد اتحاد كرة السلة دعمه لفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمشاركة في بطولتي الأندية الخليجية والعربية لكرة السلة المقررة إقامتهما في أبوظبي والمغرب خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ويمثل فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، كرة السلة الإماراتية للسيدات في هاتين البطولتين، باعتباره بطل «الثنائية» الدوري وكأس رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، في الموسم الحالي.

ويستعد الفريق لإطلاق برنامج تحضيراته للمشاركة في هاتين البطولتين خلال الأيام المقبلة، حيث يشارك أولاً في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة للسيدات المقررة إقامتها في العاصمة أبوظبي أواخر أغسطس، قبل مشاركته للمرة الأولى في بطولة الأندية العربية للسيدات التي تستضيفها المغرب خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد اللواء م إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، دعم الاتحاد لفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بطل كرة السلة الإماراتية، وممثله في هاتين البطولتين، ووضع الإمكانيات اللازمة كافة لإنجاح مهمته وتشريف الدولة في البطولتين. وقال: «واثقون في إمكانات بطل الدوري والكأس وقدرته على المنافسة، سواء في البطولة الخليجية التي تستضيفها أبوظبي، أو في البطولة العربية الذي تمثل مشاركته فيها إضافة قوية باعتبارها المرة الأولى».

وأكد أن كل هذه النجاحات تقف وراءها إدارة قوية وجهاز فني قادر على ترجمة الإمكانيات المتوافرة إلى نتائج وبطولات، ولاعبات لديهن الرغبة في تحقيق الإنجازات.

ويضم فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك 8 لاعبات مواطنات، هن آمنة عبيد، وفاطمة حيدر، ومريم المزروعي، وكلودين سامي، وحياة صقر، ومريم مبارك، ومشاعل المرزوقي وهند خالد، إضافة إلى اللاعبات المقيمات هند الساطي من سوريا، وميا دريك من صربيا، وميشال بشيكو من الفلبين، والكينية روز اتينو، وتقود الفريق المدربة الجزائرية نادية تمود، ومعها مديرة الفريق فاطمة سعيد.