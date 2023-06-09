«عمومية المحترفين» تناقش خططها الاستراتيجية



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين اجتماع الجمعية العمومية العادية للموسم 2022-2023، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، تم خلاله اعتماد وبحث تطوير آليات العمل للارتقاء بمنظومة الاحتراف وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020- 2030، ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة.

وألقى الجنيبي كلمة ترحيبية تقدم فيها بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في دعم الرياضة والرياضيين تجسيداً لإيمان القيادة بأن أبناء الإمارات هم ثروتها الحقيقية.

وعبّر عن سعادته بلقاء أعضاء الجمعية العمومية، مشيداً بمساهمتهم في نهوض مسابقات الرابطة لتحقق كل هذا التطور الملحوظ، كما وجّه الشكر لرعاة مسابقات الرابطة والقنوات الناقلة والإعلام، شركاء النجاح الداعمين، والذين قدموا إضافة حقيقية وملموسة للاحتراف، مكرسين دورهم المجتمعي الرائد في هذا الوطن المعطاء.

وتم افتتاح الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لمراجعة محضر الاجتماع.

وعرض وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، تقارير النشاط للموسم الرياضي 2022-2023، والذي شهد حضور جماهيرياً مميزاً أضاف لمسابقات المحترفين رونقاً مختلفاً، وتضمن التقرير ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية والتسويقية، والإدارية.