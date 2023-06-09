هالاند.. الحلقة التي لم تعد مفقودة

لندن (أ ف ب)

أثبت المهاجم النرويجي العملاق إيرلينج هالاند بأنه الهداف الذي افتقده مانشستر سيتي في الموسمين الأخيرين، وتحديداً على الصعيد القاري، لا سيما بعد رحيل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن صفوفه، وذلك بتسجيله 52 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليضع فريقه على شفا تحقيق ثلاثية نادرة، عندما يواجه إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في إسطنبول.

ضرب هالاند بقوة في موسمه الأول بعد قدومه من بروسيا دورتموند الألماني، وساهمت أهدافه في إحراز سيتي الثنائية المحلية، بعد أن قلب تخلفه أمام أرسنال في الأمتار الأخيرة في الدوري المحلي، ليحرز لقبه الخامس في آخر ستة مواسم، قبل أن يتفوّق على جاره مانشستر يونايتد في نهائي الكأس 2-1 السبت الماضي.

ويدخل سيتي المباراة النهائية القارية وهو مرشح بقوّة لانتزاع باكورة ألقابه فيها، وإذا قُدّر له ذلك سيصبح ثاني فريق من إنجلترا يحقق هذا الإنجاز بعد جاره يونايتد عام 1999.

ويقول هالاند عن مدى تطوّر مستواه منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي «أنا أتطوّر بشكل إيجابي، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى لأنني لا زلت صغير السن».

وأضاف «أبلغ الثانية والعشرين من عمري، وبالتالي أمامي مسيرة طويلة، ويتعيّن علي مواصلة تطوير نفسي. راودني هذا الأمر أيضاً عندما فكرت بخطوتي التالية السنة الماضية».

وكان لسان حال مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو مماثلاً وهو الذي عرف صعوداً وهبوطاً كبيرين خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي مع أندية ايفرتون ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويعتبر لوكاكو من أشد المعجبين بهالاند الذي يملك بنية جسدية تشبه لوكاكو ويلعب بالأسلوب ذاته تقريباً.

وتوقّع لوكاكو أن يكون هالاند إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي أخطر مهاجمين في السنوات المقبلة بقوله «اعتقد أن هالاند سيسيطر، إلى جانب مبابي على المشهد الكروي في السنوات العشر المقبلة».

وأضاف «سيحاولان خلافة ميسي ورونالدو في السنتين المقبلتين».

ولا شكّ بأن أرقام هالاند في موسمه الأول مع سيتي تجعل مدرب إنتر سيموني إنزاجي قلقاً للغاية.

فقد سجّل العملاق النرويجي 36 هدفاً في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي في موسم واحد (بريميرليج)، كما سجّل 12 هدفاً في 10 مباريات في دوري الأبطال، ويتصدّر ترتيب الهدافين في المسابقة القارية، ولعب بالتالي دوراً كبيراً في بلوغ سيتي النهائي الثاني له.

بات أوّل من يتم اختياره أفضل لاعب وأفضل لاعب واعد في الدوري الإنجليزي، كما اختارته جمعية الصحافيين الإنجليزيين أفضل لاعب في الدوري أيضاً.

شهد الموسم المنصرم تغييراً جذرياً في حياة النرويجي الفارع الطول، وعلّق على ذلك بقوله «طولي 1.96 سنتم وشعري الأشقر طويل للغاية وبالتالي أينما حللت، فان الناس سيرونني وبالتالي هذه هي حال حياتي».

وتابع «ماذا بوسعي أن أفعل، لا شيء، هذه حياتي. أحاول أن أستمتع بها قدر المستطاع. أحاول الاسترخاء عندما أكون في المنزل رفقة أشخاص طيبين من حولي، وهذا أمر مهم للغاية».

من الصعب التخيّل الآن، بأن هالاند كان عرضة للانتقادات مطلع الموسم، عندما اعتبر بعض النقاد بأن سيتي أفضل من دونه.

فبعد أن أحرز سيتي الدوري الإنجليزي من دون مهاجم صريح في الموسمين الماضيين، تخلّف بفارق بلغ 8 نقاط عن أرسنال في بعض مراحل الدوري، وبدا هالاند معزولاً في خط المقدمة.

لكنه ردّ على منتقديه بأفضل طريقة ممكنة محطماً الرقم القياسي تلو الآخر، ليقود فريقه لقلب الطاولة على الفريق اللندني، وينتزع اللقب في الأمتار الأخيرة.

بيد أن هالاند صام عن التسجيل في آخر أربع مباريات لفريقه في مختلف المسابقات، وهو ما يحصل له للمرة الأولى منذ أبريل عام 2021، لكنه وجّه رسالة تحذير إلى إنتر في نهاية مباراة الكأس ضد يونايتد، عندما عانق زميله الألماني إيلكاي جوندوجان وصاح هاتفاً «إلى الأمام، لقب آخر ينتظرنا».

قلة من الناس ستتفاجأ في حال أنهى هالاند صيامه من خلال تسجيل الهدف الذي سيُدخل سيتي التاريخ.