«كوديز ويش» لجودلفين يتصدر ترشيحات «ميت مايل»

عصام السيد (أبوظبي)

يدخل غداً جواد جودلفين «كوديز ويش» التي تعني «رغبة كودي»، سباق ميتروبوليتان للتكافؤ «ميت مايل» للفئة الأولى بمضمار بيلمونت بارك، وهو المرشح الأوفر حظاً بعد فوزه بخمسة انتصارات متتالية، وبإجمالي ثمانية انتصارات ومركز ثانٍ في سباقاته التسعة الماضية، بما في ذلك الفوز في بريدرز كب مايل الرملي للفئة الأولى.

وكانت خسارة «كوديز ويش» الوحيدة قد حدثت في سبتمبر 2021 في سباق من منعطفين، ويبدو أنه لا يقهر تقريباً في سباقات ذات دورة واحدة، مثل هذه التي تبلغ مسافتها 1400 متر أو 1600 متر.

ويشرف على الجواد المنحدر من نسل «كيرلين» والذي يبلغ من العمر خمس سنوات، المدرب بيل موت، ويقوده اليوم الفارس جونيور الفارادو، وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين أميركا: «تدرب (كوديز ويش) بشكل ممتاز استعداداً لسباق ميت مايل».

وجوادا جودلفين المشاركان بسباق مانهاتن ستيكس للفئة الأولى في الحفل ذاته، سبق لهما المنافسة في بيلمونت بارك هذا الموسم بإشراف شارلي أبلبي، حيث واصل «أوتومان فليت» الركض بقوة للفوز بسباق فورت مارسي ستيكس للفئة الثانية، بينما حل «وارن بوينت» خامساً بفارق يقل عن طولين في سباق مان او وار ستيكس للفئة الأولى.

ويُعرف سباق ميتروبوليتان باسم «ميت مايل»، وقد تم التنافس على السباق لأكثر من قرن منذ انطلاقته لأول مرة في موريس بارك في عام 1891، وتم نقله إلى بيلمونت في عام 2014، والسباق جزء من سلسلة بريدرز كب التأهيلية، وسيحصل الفائز على مكان في بوابة الانطلاقة في بطولة بريدرز كب مايل الرملي في سانتا انيتا بارك يوم 4 نوفمبر المقبل.