باتلر: ميسي سيفعل الكثير للكرة الأميركية

ميامي (رويترز)

قال جيمي باتلر، المشارك ست مرات في فريق كل النجوم في دوري السلة الأميركي للمحترفين، إنه متحمس لانتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي وإن الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين سيفعل الكثير لصالح كرة القدم الأميركية.

وأعلن ميسي «35 عاماً» يوم الأربعاء الماضي أنه يعتزم نقل موهبته إلى الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

وقال باتلر الذي قاد هيت إلى نهائي الدوري الأميركي للمحترفين للمرة الثانية في أربع سنوات، إن وصول ميسي سيمثل دفعة حقيقية لميامي.

وأضاف باتلر للصحفيين أمس الخميس: «إنه أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا تلك الرياضة الجميلة. متحمس جداً لمدينة ميامي لحصولها على لاعب بهذه المكانة والمستوى. الآن بعد أن وصل إلى هنا، أعتقد أن جميع مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم سيأتون إلى هنا، وسيحصلون على فرصة لمشاهدته وهو يلعب. أنا سعيد بوجوده هنا».

وقال باتلر (33 عاماً) إنه قابل ميسي لكنه لا يعرفه جيداً.

وأضاف: «هل سأصل له؟ ربما لا. أعلم أنه ربما حصل على الكثير من الأشياء التي تحدث على أي حال... أعلم أننا سنتواصل عندما يصل إلى هنا».

ويتأخر هيت عن دنفر ناجتس بنتيجة 2-1 في نهائي دوري المحترفين قبل المباراة الرابعة في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات في النهائي والتي ستقام في ميامي في وقت لاحق اليوم الجمعة.