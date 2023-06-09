«صيف دبي» رياضي بـ 140 فعالية



دبي (الاتحاد)

تتصدر البطولات الثلجية التي ستقام في قاعة سكي دبي للرياضات الثلجية، وفعاليات الغوص التي ينظمها «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص بالعالم، قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي ضمن النسخة الثالثة من مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس، وتشمل 140 فعالية تقام على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وضمن 30 لعبة رياضية متنوعة، وتهدف إلى تشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

وتشهد قاعة سكي دبي في مول الإمارات، تنظيم العديد من البطولات الثلجية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، من أبرزها تحدي الثلج الذي يقام سنوياً ويحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار من خارج الدولة، كما يقام معسكر السيدات الثلجي الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية المخصصة للسيدات فقط، وفعالية اليوجا الثلجية، والكرة الطائرة على الثلج، وبطولات التزلج على الجليد، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد، وغيرها العديد من الفعاليات التي تشكل موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وتساهم في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها.

كما تتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» فعاليات في ديب دايف دبي الذي يقدم عروضاً لتشجيع محبي رياضة الغوص من جميع المستويات من الهواة إلى المحترفين لممارسة رياضتهم المفضلة في أعمق حوض في العالم، ومن بين العروض الغوص الموجه للغوص لعمق يصل إلى 60 متراً، وغوص الاستكشاف الذي يستهدف المبتدئين للغوص إلى عمق يصل إلى 12 متراً، وعرض الأطفال من سن 8 و9 سنوات للغوص إلى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة، والتدريب على الغوص الحر مع مدرب محترف لاكتشاف المدينة الغارقة إلى عمق 5 أمتار، وعرض الغوص العائلي، وتدريبات السكوبا دايف للمبتدئين.

وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والتي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوجا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجو جيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.