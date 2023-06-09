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الرياضي

«الأولمبية» تستعرض «المبادرات النوعية» لـ «الشارقة الرياضي»

«الأولمبية» تستعرض «المبادرات النوعية» لـ «الشارقة الرياضي»
9 يونيو 2023 18:00


دبي (الاتحاد)
التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد مجلس الشارقة الرياضي، أمس الأول، بمقر اللجنة بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، للاطلاع على جهود المجلس ومبادراته وبرامجه لتوفير بيئة رياضية ملائمة، تسهم في تعزيز مستوى رياضة الإمارات، سواءً فيما يتعلق بالرياضة التنافسية أو المجتمعية.
ترأس وفد مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، يرافقه المهندسة أسماء أيوب البلوشي، رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى عبيد الشمسي، رئيس شعبة تصميم المشاريع، والمهندس محمد طارق أبوالسعود، رئيس شعبة تنفيذ المشاريع، إذ استُهل اللقاء بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الكيانات الرياضية بصورة تنسيقية تتشارك فيها الأهداف، وتتوحد فيها الرؤى لبناء قاعدة قوية من الأجيال المتتالية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من استراتيجيات عمل ذات أبعاد محددة تتماشى مع حجم الدعم والاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة، لاسيما بعد اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031 وفق محاور طموحة تفتح المجال أمام جميع الجهات الرياضية لتقديم أفكار وحلول مبتكرة للارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية.
واستمع نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الشرح المقدم من وفد مجلس الشارقة حول مشروع المدينة الرياضية التي تراعي ضمن منشآتها وجود المساحة المناسبة لرياضيي الألعاب الفردية والجماعية دون تأثير أي منهما على الأخرى، لتصبح مجهزة لاستقبال ممارسي الرياضة في الوقت ذاته والموقع نفسه على مدار 24 ساعة بمرونة وجاهزية وكفاءة عالية، مع عدم إغفال الحضور المجتمعي.
كما تم خلال اللقاء تقديم عرض لمستقبل المنشآت الرياضية في المدينة الرياضية تضم مختلف الألعاب، منها الصالات والملاعب للألعاب الجماعية والفردية والقتالية وألعاب القوى وكرة القدم، حيث تم التركيز خلال المناقشات على الاهتمام بالجانب المجتمعي، وكيفية زيادة الثقافة الرياضية في المجتمع بنسبة تصل إلى 71%، بالإضافة إلى التركيز على الموهوبين وصقل مواهبهم الرياضية المختلفة، وكيفية بناء لاعبين محترفين لتحقيق الإنجازات المختلفة.
من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تضع جميع الجهود الوطنية من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية نصب أعينها، وترحب بالمساعي الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحركة الأولمبية، وتعزيز مستوى رياضة الإمارات نموذجاً ريادياً متقدماً يتوافق مع مكانة الدولة وسمعتها في مختلف القطاعات، وتشجيع مثل هذه الممارسات القائمة على معايير وأسس علمية وخطط واضحة لتصبح ركيزة وقيمة مضافة لمجالات العمل الرياضي الذي يلقى كل ألوان الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة.
وأكد عيسى هلال سعادتهم بما تمت مناقشته اليوم في اللقاء وتقديم كل ما من شأنه تطوير الرياضة بالدولة والإمارة من خلال تقديم رؤى مبتكرة لتطوير المنظومة الرياضية فنياً وإدارياً، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بشكل عام، وتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشكل خاص، والذين سخروا لأبنائهم الرياضيين كافة مقومات النجاح والتميز على مختلف الأصعدة. وأضاف «إننا في مجلس الشارقة الرياضي على استعداد تام للتعاون مع جميع الاتحادات والمجالس الرياضية لتطوير الرياضة والارتقاء بمستوى الحركة الأولمبية الوطنية، ومتابعة جميع المستجدات والمتطلبات اللازمة خلال الفترة القادمة».

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اللجنة الأولمبية الوطنية
راشد بن حميد النعيمي
أحمد بالهول الفلاسي
عيسى هلال الحزامي
مجلس الشارقة الرياضي
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